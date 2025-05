Ganancias de negocio metalúrgico de Elecmetal crecen 14,2% en primer trimestre y suman $23.408 millones

Las ganancias por actividades operacionales del área metalúrgica de Elecmetal, su negocio más importante, registraron un crecimiento de 14,2% en el primer trimestre de 2025, sumando $ 23.408 millones.

Así lo informó la compañía -ligada a Diario Financiero- en sus resultados financieros, donde además se destacó que la ganancia bruta de esta división subió 9,2% y llegó a los $ 46.959 millones.

Dicho aumento se explica, principalmente, por un alza en los volúmenes de venta de las principales líneas y mayores eficiencias productivas, las que “permitieron mayores márgenes a pesar de la persistencia de presiones inflacionarias sobre costos y gastos debido a las incertidumbres de los mercados, que se ha visto incrementada por la política arancelaria del Gobierno de EEUU y la persistencia de conflictos como el de Rusia y Ucrania y el de Israel y Hamás”, detalló la empresa en su análisis razonado.

Los ingresos por ventas en el negocio metalúrgico alcanzaron a $209.936 millones el primer trimestre de 2025, cifra levemente inferior respecto de igual fecha de 2024.

Dicho monto incluye el negocio individual propio de la matriz Elecmetal, además de las filiales Fundición Talleres (Chile), ME Global (USA), ME Elecmetal (China) ME Funvesa (Perú) y la comercialización de productos fabricados por las filiales joint venture ME Long Teng en China y Zambia y ESCO Elecmetal en Chile y por terceros en diversos países.

La compañía informó que el resultado total consolidado del primer trimestre del 2025 fue una ganancia de $ 9.868 millones, que se compara con una utilidad de $14.191 millones del mismo período del año anterior.

En tanto, los ingresos de explotación consolidados del trimestre alcanzaron $ 298.283 millones, cifra que es 4,6% inferior al mismo período del ejercicio anterior, detalló la firma.

De acuerdo a la empresa, esta disminución se explica principalmente porque el primer trimestre de 2024 se incluyó un ingreso extraordinario de $ 10.832 millones correspondiente a la indemnización del seguro por el perjuicio por paralización en el negocio de envases de un siniestro en un horno ocurrido a fines de 2022.