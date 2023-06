Latam por restricción a nuevo sistema de venta de pasajes: “El daño es a costa de absolutamente nada”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“La medida cautelar es puro daño”, respondió Latam Airlines al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), luego de que el organismo admitiera el recurso de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo A.G (Achet) que le obliga a cesar el cobro incorporado en el nuevo sistema de distribución de pasajes aéreos que partió el 1° de mayo.

“No puede ser impuesta, porque causará un perjuicio grave, inmediato y acreditado sobre los consumidores finales; sin ninguna justificación ni base. Para peor, lo haría yendo contra la corriente de la organización industrial eficiente de la distribución área y la deferencia que han tenido a ese respecto todas las autoridades de libre competencia comparadas de referencia”, argumentó la aerolínea.

De esta forma la compañía respondió a la ofensiva del gremio tras implementar el sistema de venta “Nueva Capacidad de Distribución” (o NDC en inglés) respecto del cual las agencias de viaje acusan que las obliga a adquirir pasajes aéreos más caros. Además, Achet argumenta que su operación perjudica al tradicional modelo de ventas Sistemas Globales de Distribución (GDS) que utiliza la industria y por cuyo uso ahora Latam aplica un cargo de US$ 12.

El nuevo modelo

Cuando puso en marcha el sistema, Latam Airlines anunció que, dado que estrenó un nuevo sistema de distribución interno, dejará de pagar la tarifa de US$ 12 impuesta por el modelo GDS. En consecuencia, el cobro deberá ser desembolsado por la agencia de viaje que desee continuar con dicho esquema de ventas.

Entre sus argumentos para levantar la restricción que impuso el Tribunal, Latam hizo una comparación detallada de ambos sistemas y su efecto en los consumidores.

El modelo GDS es un soporte tecnológico -entregado por un tercero- que permite a las agencias de viaje acceder al stock de tickets de las aerolíneas. Al respecto, Latam señala que son ellos quienes corren con el pago de US$ 12 que se hace por transacción, mientras que las firmas de turismo reciben un incentivo monetario por la venta de cada boleto emitido.

La aerolínea añadió que con el surgimiento del sistema NDC by Latam, se creó un alternativa más competitiva porque dejó de ser “inevitable” el pago de los US$ 12, ya que la plataforma de distribución de venta es parte del holding.

“Las aerolíneas y las agencias de viaje pueden optar por la alternativa más eficiente y que genere más valor al pasajero, en términos de precio y servicio”, sostuvo.

Efecto de la cautelar

¿Cuál es el foco de la crítica de Latam a la medida cautelar? En primer lugar, esgrimió, aumentará el precio total de los pasajes aéreos de Latam porque las agencias de viaje van a preferir el sistema GDS que ofrece una comisión por venta. “No internalizan su costo y además reciben un pago”, afirmó.

En segundo término, plantea que el aumento total de los precios impactará relativamente más y de “forma injusta” a los consumidores que adquieran pasajes aéreos de Latam sin haber hecho uso de los GDS, porque “subsidiarán” a los pasajeros que sí utilizaron el modelo antiguo. “La medida cautelar es doblemente regresiva, porque aumenta el precio al consumidor final, en beneficio directo al bolsillo de las agencias de viajes y los GDS. Y lo hace además respecto de todos los consumidores, sin perjuicio de que en su proceso de compra se hayan usado o no los GDS que generan el aumento del precio” remarcó.

Incentivo de las agencias

“El daño es a costa de absolutamente nada”, manifestó Latam. Descartó que haya peligro sobre la desaparición de las agencias de viaje producto del lanzamiento de NDC by Latam, sistema que funciona desde hace una década en Europa y EEUU, el cual convive con el modelo GDS tradicional.

“Achet no acompañó estados financieros y balances de sus asociados para no revelar que, en realidad, el ingreso sustantivo que dejan de percibir, y al que por ningún motivo quieren renunciar, es el incentivo, que los consumidores podrían dejar de tener que asumir de no mantenerse la medida cautelar”, criticó la aerolínea. Además, Latam remarcó que el sistema recién estrenado es gratuito, sin costo extra y tampoco implica una discriminación de inventario. “Los consumidores acceden a exactamente al mismo inventario, en precios e itinerarios, en el canal directo”, dijo.

60 aérolíneas en el mundo usan

el nuevo sistema de distribución aérea