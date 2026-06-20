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Lo ambiental paga: Chile recibe US$ 15 millones por bajar emisiones en sus bosques nativos

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Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Lo ambiental paga: Chile recibe US$ 15 millones por bajar emisiones en sus bosques nativos</p>

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