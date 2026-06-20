Lo ambiental paga: Chile recibe US$ 15 millones por bajar emisiones en sus bosques nativos

Chile obtuvo el segundo pago por resultados del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial, por US$ 15 millones, tras verificar la reducción de emisiones de carbono en bosques nativos.

El desembolso, enmarcado en el Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA) suscrito en 2019 entre Conaf y el fondo del Banco Mundial, corresponde al período de monitoreo 2022-2023 y reconoce una reducción verificada de más de tres millones de toneladas de CO2 equivalente en bosques entre el Maule y Los Lagos.

El tercer reporte de monitoreo, presentado en marzo de 2025 y auditado por un equipo internacional, registró 3.483.190 toneladas de carbono reducidas en 2022 y 4.134.150 en 2023, cifras brutas previas a descuentos por buffer e incertidumbre.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, afirmó que “este nuevo pago por resultados demuestra que la protección de nuestros bosques nativos genera valor ambiental, económico y social para Chile”, y destacó que la cifra “confirma que las políticas de protección y restauración de bosques pueden traducirse en beneficios concretos para los territorios”.

La directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, señaló que el pago “consolida a Chile como un socio estratégico y confiable en los mecanismos de pago por resultados” y subrayó que el sistema técnico que sostiene la verificación “integra el monitoreo del organismo forestal, los análisis cuantitativos de degradación forestal de Infor y una articulación permanente con la fiscalización ambiental”.