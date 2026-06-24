Más espacio y embarque prioritario: en qué consiste la clase Economy Premier que lanzó SKY al mercado
La aerolínea low cost anunció el lanzamiento de una nueva sección que ya está a la venta tanto para vuelos nacionales como internacionales que despeguen a partir del próximo 5 de agosto.
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Economy Premier es el nombre de la nueva clase que SKY Airline ofrecerá en vuelos nacionales e internacionales, a partir del próximo 5 de agosto.
Se trata de un producto que ya está a la venta en la aerolínea low cost, y que busca captar el ojo de aquellos pasajeros que quieran volar con una mayor comodidad. Esto, recalcó la compañía, “manteniendo la propuesta accesible que caracteriza a la aerolínea”.
¿En qué consiste? La experiencia se adquiere comprando uno de los asientos en las tres primeras filas de cada avión, e incluye beneficios como ser los primeros en embarcar y desembarcar, tener más espacio para las piernas, un espacio reservado para guardar el equipaje de mano y obtener un servicio de snack.
Cabe recordar que SKY –propiedad de la familia Paulmann Mast– hoy se encuentra en proceso de ser adquirida por Grupo Abra (que opera Gol, Wamos y Avianca). Hace algunas semanas, la operación recibió luz verde de parte de la autoridad brasileña y chilena (específicamente la Fiscalía Nacional Económica), por lo que solo resta Perú.
Actualmente, SKY tiene presencia en siete países de la región, y cuenta con base en Chile y Perú. Su flota, a la fecha, está compuesta en su 100% por aviones Airbus A320neo y A321neo.
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