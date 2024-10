Nicolás Ibáñez paga por anticipado deudas de Papa John’s Chile y da por cerrada reorganización de la cadena

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Drake Food Services International (DFSI), el holding alimentario ligado al empresario Nicolás Ibáñez, debía dejar de ser el controlador de Papa John’s Chile antes del 10 de noviembre de 2024, según lo estipulado en el acuerdo con sus acreedores. Sin embargo, a días de vencer el plazo fatal, las cosas cambiaron y esa obligación se desvanecerá.

Según confirman tres fuentes conocedoras de las tratativas, esta semana Ibáñez sorprendió a los bancos y cerró el pago anticipado de todas las obligaciones financieras de la compañía. Así, si bien faltan algunas gestiones administrativas, se daría por culminado el proceso de reorganización judicial de la franquicia local de la cadena de pizzerías norteamericana.

Al momento de acudir a la justicia, las acreencias de Papa John’s Chile (PJ Chile) ascendían a $ 62.000 millones, de los cuales $ 53.000 millones correspondían a deuda bancaria. Y por ello los principales acreedores de la compañía eran bancos: se trataba de Banco BTG Pactual, Santander, Banco de Chile y Bice. De acuerdo a una de las fuentes, el pago que desembolsó Ibáñez esta semana está en torno a los US$ 57 millones.

La firma ha contado con la asesoría jurídica del abogado especialista en reorganizaciones y quiebras, Nelson Contador, mientras que el veedor a cargo de la causa es Enrique Ortiz D’Amico, quien ahora será el encargado de realizar los últimos trámites y cerrar el caso.

Algunas fuentes que conocen el proceso señalan que el pago anticipado debería ser tomado como una buena noticia, dado que esta reorganización había generado roces no menores entre Ibáñez y los acreedores bancarios, discrepancias que finalmente podrían quedar resueltas durante los próximos días.

¿Se vende?

Fue dos días antes de la Navidad del año 2022 que la cadena de pizzerías pidió su reorganización judicial al 26° Juzgado Civil de Santiago.

“A pesar de las acciones llevadas a cabo por la compañía, que le han permitido, hasta ahora, recuperar más del 50% del Ebitda que, por efecto de costo de comida, aumento de dólar e inflación se hubiese perdido; las condiciones de flujo de caja actuales no permiten a la compañía cumplir oportunamente con los pagos adeudados a los acreedores”, afirmó al tribunal quien en ese entonces era el principal ejecutivo de la firma, Richard Kouyoymdjian, hoy fuera de la firma y candidato a concejal.

Con el pasar de las semanas y los meses, fue trascendiendo que Ibáñez había puesto el cartel de “se vende” y que tenía la intención de salir de la firma.

Tras esto, hubo un desfile de candidatos a quedarse con la cadena. Entre ellos, se habló de que el fondo chileno Southern Cross y la sociedad dueña de otra cadena de pizzerías, Melt (ligada a Jorge Yarur y Marlon Huerta, este último, quien vendió Papa John’s Chile a Ibáñez), habían estado sondeando la posibilidad de quedarse con la firma. Incluso, el propio Ibáñez llegó a declarar que había un inversionista extranjero que estaba listo para tomar el control de la compañía.

No obstante, todo ha quedado en rumores. Y ahora, dándose por cerrado el proceso de reorganización y terminándose la obligación legal de vender la compañía, se abre la pregunta: ¿Qué pasará con las operaciones chilenas de Papa John’s?

Al momento de pedir la reorganización, la cadena contaba con 4.800 trabajadores y con unos 150 puntos de venta al nivel nacional

Espacio para crecer

En ese momento, la empresa dijo a la justicia que aún había “espacio para crecer en cantidad de locales, además de la posibilidad de explorar nuevos modelos que entreguen aún mayor capacidad de crecimiento en el futuro”.

Lo concreto es que de ratificarse el cierre de la reorganización, Papa John’s Chile volverá a tener autonomía total para tomar esta decisión. De momento, la venta de la firma no se ha descartado de plano, y ha trascendido que las conversaciones para un eventual traspaso de la propiedad de PJ Chile no han sido enterradas completamente, aunque no se avizora un cambio de propiedad en el horizonte cercano.

Movimientos de Ibáñez

La estructura societaria de Papa John’s ya ha sufrido ciertas modificaciones. La cadena de pizzerías no era representada por Ibáñez sólo en Chile, sino que el empresario también contaba con la franquicia de la firma en países como España, Portugal, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

No obstante, todas esas operaciones internacionales no están involucradas en el proceso concursal tramitado en Chile y su estructura societaria ya se había reordenado a principios de este año. Actualmente, son dirigidas por el exejecutivo internacional de Telepizza, Francisco Frauca, quien se desempeña como presidente de Drake Food Service Iberia.

En paralelo a toda esta discusión, según publicó en septiembre El Mercurio, Ibáñez también vendió el 50% de su propiedad en Colgram -matriz de Colloky y Opaline- a los empresarios Gonzalo Martino y Jesús Diez.