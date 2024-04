Puertos europeos se convierten en "estacionamientos" a medida que se acumulan las importaciones de autos chinos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los vehículos importados se están acumulando en los puertos europeos, convirtiéndolos en “aparcamientos” mientras los fabricantes y distribuidores de automóviles luchan contra una desaceleración en las ventas y cuellos de botella logísticos, como la falta de camioneros.

Ejecutivos portuarios y de la industria automovilística han señalado la acumulación de coches eléctricos chinos como una de las principales causas del problema, ya que algunas empresas reservan franjas horarias de entrega de envíos sin encargar el transporte posterior. En otros casos, los fabricantes de automóviles en general tienen dificultades para encargar camiones por falta de conductores y equipos para trasladar los vehículos.

“Los distribuidores de automóviles utilizan cada vez más los aparcamientos del puerto como depósito. En lugar de almacenar los coches en los concesionarios, los recogen en la terminal de automóviles”, afirma el puerto de Amberes-Brujas, cuyo puerto de Zeebrugge es el puerto de importación de automóviles más activo de Europa. "Todos los puertos de automóviles importantes" estaban sufriendo congestión, añadió el puerto, sin especificar el origen de los vehículos.

Algunos ejecutivos de la industria automotriz dijeron que los fabricantes chinos no estaban vendiendo sus vehículos en Europa tan rápido como esperaban, lo que contribuía en gran medida al exceso de oferta en los puertos de la región.

“Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están utilizando los puertos como si fueran aparcamientos”, afirmó un gerente de la cadena de suministro de automóviles.

Algunos vehículos eléctricos de marcas chinas habían estado estacionados en puertos europeos durante hasta 18 meses, mientras que algunos puertos habían pedido a los importadores que presentaran pruebas del transporte posterior, según ejecutivos de la industria. Un experto en logística de automóviles dijo que muchos de los vehículos descargados simplemente permanecían en los puertos hasta que fueran vendidos a distribuidores o usuarios finales.

"Es un caos", dijo otra persona que había sido informada de la situación.

Cui Dongshu, secretario general de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China, dijo que “el transporte marítimo interior en los mercados europeos es difícil para las marcas chinas de vehículos eléctricos”.

Haciendo hincapié en que las marcas deben mejorar sus servicios "posventa", añadió: "Tenemos que cambiar la guerrilla de las exportaciones de coches, que nos lanzará a una situación desfavorable".

BLG Logistics, la empresa que opera la terminal de manipulación de automóviles en el puerto alemán de Bremerhaven, el segundo puerto de vehículos más activo de Europa, dijo que había experimentado tiempos de permanencia más prolongados en sus instalaciones después de que el gobierno federal de Alemania dejará de subsidiar las compras de vehículos eléctricos en diciembre del año pasado.

La obstrucción de las terminales de automóviles se produce cuando muchos de los fabricantes de automóviles de China, como BYD, Great Wall, Chery y SAIC, están planeando un impulso exportador a Europa , tanto para mantener en funcionamiento sus fábricas en China como para capitalizar el apetito de la región por los automóviles eléctricos.

Las exportaciones de automóviles de China en 2023 fueron un 58% más altas que el año anterior, lo que provocó una remodelación significativa del mercado de vehículos. En los primeros dos meses de este año, los principales destinos de exportación de automóviles a batería, híbridos enchufables y vehículos de hidrógeno chinos fueron Bélgica, el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos.

Wang Wentao, ministro de Comercio de China, dijo en una reunión con fabricantes de automóviles chinos, en París el domingo, que las acusaciones de "exceso de capacidad" eran "infundadas".

Sin embargo, muchos de los grupos chinos estaban formando equipos en Europa desde cero y lidiando con desafíos logísticos del mundo real, dijeron ejecutivos del sector automovilístico. Como recién llegados al mercado, han tenido dificultades para encontrar empresas de transporte que prioricen sus pedidos.

"La falta de camiones" es un "problema muy común", afirmó una persona familiarizada con la situación, que añadió que muchos vehículos habían sido "reservados por Tesla".

"Cualquier marca nueva se enfrentará a este problema, si no tienes escala, si no tienes entregas regulares, entonces no serás de los mayores clientes de los grupos de transporte", añadieron.

La situación ha repercutido en los barcos que descargan sus vagones. Un operador de barcos de transporte de automóviles, United European Car Carriers, con sede en Oslo, dijo que había experimentado “muchas experiencias frustrantes”, con retrasos en sus barcos en el puerto italiano de Livorno y en el puerto griego de El Pireo debido a la congestión en las terminales.

La congestión es el último revés para el sistema mundial de transporte de automóviles terminados. El sector lleva meses luchando contra la escasez de capacidad en los buques después de que el aumento de las exportaciones chinas de vehículos provocará un incremento del 17% en los movimientos de vehículos de larga distancia con respecto al año anterior. Los problemas se agravaron aún más por los desvíos tras los ataques en el Mar Rojo, que han alargado sustancialmente los tiempos de viaje de los buques.

BYD, Great Wall, SAIC, Geely y Xpeng no respondieron a las solicitudes de comentarios.