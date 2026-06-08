Recortes en rutas y ahorros en costos: CEOs de Latam, SKY y JetSmart delinean sus estrategias para sobrevolar el alza del combustible

En la reunión anual organizada por la IATA, los principales ejecutivos se sentaron a compartir cómo es que el conflicto en Medio Oriente ha afectado sus operaciones. Además, se refirieron a la posible adquisición de SKY de parte de Grupo Abra. "No lo vemos como una amenaza", detalló Ortiz.

Una ruta de vuelo turbulenta es la que han tenido las aerolíneas durante este primer semestre.

¿El motivo? El inicio y perduración del conflicto en Medio Oriente y su impacto directo en la oferta mundial de jet fuel, tipo de combustible que hoy representa entre un 30% y 40% de los costos en las aerolíneas y que la semana pasada –según datos de la consultora global S&P–cerró en US$ 146,25 por barril, cifra 64,5% mayor a la registrada en esta misma fecha en 2025.

Y ese, precisamente, fue uno de los principales temas que se tomó la agenda de la versión número 82 del “Annual General Meeting”, que periódicamente organiza la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y que este año se desarrolló en Rio de Janeiro, Brasil.

Así, este fin de semana la ciudad carioca recibió a los principales representantes de la industria aérea local para discutir cómo estas alzas han afectado al sector y cómo es que las aerolíneas le están haciendo frente.

¿Los asistentes? Roberto Alvo, CEO de Latam; Estuardo Ortiz, su homólogo de JetSMART; Daniel Belaunde junto a Holger Paulmann, CEO y controlador de SKY Airline, respectivamente; y Adrián Neuhauser, CEO Grupo Abra, conglomerado que hoy agrupa a Avianca, GOL, Wamos y próximamente –si es que la autoridad peruana da el ‘vamos’– SKY Airline.

Roberto Alvo: Con una liquidez de US$ 4.100 millones

“Latam está en la mejor posición para resistir a esta situación”. Esas fueron parte de las palabras del CEO de Latam Airlines –aerolínea host del evento– al ser consultado en una conferencia de prensa por cómo es que el aumento en el combustible está afectando la operación de la firma.

Según detalló, Latam está particularmente protegida del alza del combustible por la “calidad del tráfico que generamos”, es decir, por su tipo de pasajeros.

“El tráfico premium en Latam está creciendo más rápido que su capacidad y más rápido en sus ingresos, y esos son los pasajeros que siguen dispuestos a volar sin importar la situación. No hemos visto un impacto en la demanda; incluso con la situación actual, la crisis del combustible no la ha afectado. Así que en ese sentido sigo siendo optimista”.

A nivel industria, detalló que desde su perspectiva las aerolíneas son un sector “extremadamente resiliente”. “Y creo que, en general, lo estamos compensando muy bien. Es normal ver ajustes de capacidad; en vuelos marginales también se han realizado ajustes de parte de varias compañías, incluido Latam. Nosotros continuaremos asegurándonos de que operamos para complacer y beneficiar a nuestros pasajeros donde más haga sentido”, afirmó.

¿Qué espacio hay para invertir, en medio de un turbulento vuelo? Alvo detalló luego a DF que hoy cuentan con una liquidez “de más de US$ 4.100 millones”. Por eso, “seguimos avanzando con nuestra agenda de inversiones", delineó. Esta tiene como foco la modernización de flota, experiencia de cliente, digitalización de procesos, uso de datos e inteligencia artificial e iniciativas de sostenibilidad.

Este año, además, desde Latam esperan recibir 41 aviones nuevos; sumado a otros 29 que vendrán en 2027, "incluyendo aeronaves de nueva generación que mejoran la eficiencia operacional", detalló el ejecutivo.

Daniel Belaunde: “¿Qué hemos hecho? Ser mucho más cuidadosos con los gastos”

Pese a que el CEO de SKY Airline, Daniel Belaunde, no se refirió al proceso de adquisición de SKY por parte de Abra Group –puesto que aún falta que la autoridad peruana se pronuncie– el ejecutivo sí detalló a DF cómo es que están sobrevolando el escenario de alzas en el petróleo.

En lo “táctico”, detalló, desde SKY han postergado "algunos proyectos de desarrollo e inversión y acotado al máximo posible nuestros gastos, en general, de todas las cuentas que pueden ser revisadas o pospuestas, como marketing, proyectos, inversiones, estructuras; esperando tener más claridad”.

En lo operativo, detalló que han restringido algunos vuelos con el plan de ruta de “no sacar ningún avión cuyo costo de combustible sea mayor que el ingreso que tiene adentro”. Eso sí, afirmó que se trata de cancelaciones tácticas puntuales, tomadas con anticipación, para que no afecten a pasajeros.

En medio de estos ajustes, destacó que desde SKY han podido sostener sus indicadores de satisfacción. Por ejemplo, afirmó que “es el sexto mes seguido que vamos primeros en puntualidad de la región y lo hemos sostenido a pesar de la crisis".

Para lo que sigue del 2026, adelantó que el plan en SKY es sostener la misma estrategia. “No tenemos grandes cambios y (estamos) a la expectativa de que el término del conflicto nos habilite una velocidad de trabajo y de desarrollo un poco más alta. Pero si no pasa eso, vamos a seguir tratando de operar con el máximo cuidado”.

Estuardo Ortiz: “No todos los mercados están afectados por el precio del combustible de igual forma”

El CEO de JetSmart fue algo más cauto en referirse a ajustes particulares que han hecho dentro de la aerolínea para mitigar los efectos del conflictos. A su juicio, la aerolínea tuvo un buen inicio de año, "con una operación bien confiable, con récords de ocupación del 2026 por encima del 2025”.

El segundo semestre que viene, no obstante, transparentó que espera tener que sea "mejor" que este segundo trimestre, que ha estado marcado por una estacionalidad más baja sumado a los efectos del combustible.

Sobre los ajustes que han realizado, explicó que estos han dependido de cada país, pues "cada ruta puede ser afectada de manera diferente en la por la condición de mercado que tiene, por la demanda, por el perfil de cliente y también por el precio mismo (...) No es un impacto simétrico realmente”.

Por tanto, afirmó que durante estos meses ha trabajando en “entender ese fenómeno” y “ajustar la capacidad a los mercados donde creemos que tenemos mayores oportunidades”.

De cara al segundo semestre, mencionó que siempre están mirando nuevos mercados, entre ellos, adelantó, Venezuela, que "claramente ha mejorado su atractivo en los últimos meses. Así que yo creo que vamos a seguir viéndolo muy de cerca y, si las cosas continúan avanzando por el buen camino, no descarto que eventualmente pudiéramos abrir alguna operación internacional”.

Fusión SKY y Grupo Abra se cerraría en julio próximo

Esta 82° versión del evento coincidió con la entrega de luz verde de parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile para que SKY Airline pase a formar parte de Grupo Abra.

Adrián Neuhauser, CEO del conglomerado, se refirió a este tema en uno de los foros del encuentro, afirmando que hoy están a la espera de recibir el visto bueno de parte de la autoridad peruana, y que esperan “cerrarla” en julio o agosto próximo.

Al respecto, de manera escueta afirmó que la operación busca integrar flujos y entregar conectividad a aerolíneas internacionales con Latinoamérica. “Así que es un buen paso. Estamos cerrando eso y estamos felices con esta presencia”.

Otros actores que se refirieron al escenario en caso de que se concrete esta operación fueron Roberto Alvo y Estuardo Ortiz, principales competidores de Sky Airline en la región.

Consultado por DF, el titular de JetSmart, afirmó que no lo miran con preocupación. “Manteniendo una visión de largo plazo, creo que es un movimiento que probablemente sea positivo para ambas líneas aéreas y para nosotros (...). No lo vemos como una amenaza”.

De hecho, explicó creer que la estructura competitiva de la región "sigue siendo siendo alta. Pero sí que es cierto que la consolidación permite tener un escenario competitivo yo siento que más sostenible estructuralmente, más sólido”.

El CEO de Latam, desde su vereda, fue consultado en una conferencia sobre el tema, y –pese a que no se refirió directamente– sí contestó destacando el modelo bajo el cual LAN y TAM se fusionaron en 2010, punto donde ambas aerolíneas comenzaron a funcionar bajo una sola compañía.

A su juicio, una fusión de este tipo tiene gran valor, pues el usuario puede volar en diferentes trayectos y siempre tendrá “la misma entrega de producto”, con una sola organización detrás.

“Esa es una diferencia fundamental (...) que nos distingue. Y creo que es muy difícil de igualar. Tomó bastantes años lograrlo, para ser honesto; no fue fácil. Pero hoy creo que se ve en los números, se ve en el NPS, se ve en el potencial de crecimiento: el modelo funciona".

Este modelo al que se refiere, cabe destacar, se diferencia de la operación que busca concretar SKY con Grupo Abra, pues –en caso de realizarse– la firma ligada a la familia Paulmann Mast mantendría su nombre actual y, de cara al consumidor, seguiría funcionando como SKY.













