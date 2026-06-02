Revés para Wom: justicia confirma sobreseimiento de querella por "revelación de secreto comercial" en contra de exejecutivos que migraron a Claro

La Corte de Apelaciones confirmó la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó que no existían antecedentes suficientes para respaldar la acusación.

El 1 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago cerró el último capítulo y declaró el sobreseimiento definitivo de la causa que desde septiembre de 2024 enfrentaba a Wom con ocho extrabajadores de la telco que, en pleno contexto de reorganización por Capítulo 11, renunciaron y comenzaron a trabajar en ClaroVTR.

En septiembre de 2024, la firma liderada por el británico Chris Bannister presentó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra del grupo de exempleados, los cuales presentaron sus respectivas renuncias entre mayo y agosto de 2024. ¿El motivo? Según Wom, habrían infringido delitos de revelación de secreto comercial y de uso de información sensible al momento de migrar hacia la empresa competidora.

Según acusó, los trabajadores “tenían acceso a información de carácter confidencial y estratégica (...) la que fue indebidamente descargada de forma masiva momentos previos a la presentación de sus renuncias voluntarias”.

Según se explicó, desde Wom se habría tomado conocimiento de dichas conductas “luego de una exhaustiva investigación forense realizada por la consultora Deloitte, existiendo indicios posteriores de que dicha información habría salido de la empresa”.

Los ejecutivos inculpados en dicha instancia fueron Rodrigo Karmy (exdirector comercial), Aarón León Báez (gerente de Televentas), Marcelo Arias (gerente de Retail), Ignacio Araya (especialista de Marketing Analytics), Eugenio Velasco (project manager), Marlene Mendoza (key account aanager de Televentas), Diego Alejandro Nuñez (analista de Banco de Datos) y Bastián Figueroa (líder de Retención).

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Sin embargo, tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte durante más de un año, el Ministerio Público decidió no perseverar en el caso, “por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación” y ordenó al Juzgado comunicar la decisión de poner fin al procedimiento.

Wom, en respuesta, solicitó reabrir la investigación, pero -finalmente- no fue escuchada por el Tribunal, instancia que nuevamente confirmó el sobreseimiento total y definitivo de la causa, “atendido a que no se configura el ilícito indicado en la querella”.

Wom, no conforme, acudió a la Corte de Apelaciones, instancia que, con fecha 1 de junio, rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución ya comunicada.

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"Las acusaciones fueron totalmente irresponsables"

Uno de los acusados por Wom fue el actual vicepresidente del área Comercial en Claro, Rodrigo Karmy. Al respecto, tras la resolución del tribunal de alzada, el ejecutivo afirmó que su exempleador acusó de manera "irresponsable" a un grupo de trabajadores, denunciando que la decisión les causó daños personales, reputacionales y familiares.

"Los tribunales y la Fiscalía determinaron sobreseer especificamente por la causal de inexistencia de delito, lo que refleja aún más el actuar poco ético e instrumental de la querella. Es el desenlace que esperaba desde el primer día. Siempre confié en el trabajo del Ministerio Público y en el sistema judicial, y colaboré con plena disposición en cada etapa del proceso", declaró.

"Las acusaciones fueron totalmente irresponsables por parte de WOM y solo buscaban represalias por ejercer mi derecho a elegir donde trabajar y de paso causar daño a la competencia", añadió.



Desde la otra vereda, ante el rechazo de parte de la Corte de Apelaciones de continuar dando curso a la causa, desde WOM afirmaron que, como compañía, "hemos sido responsables en la presentación de las pruebas que impulsaron esta querella, ante la comprobada sustracción de información de WOM".

Sin perjuicio de respetar la decisión del tribunal, adelantaron que están evaluando "recursos que puedan ser ejercidos oportunamente".