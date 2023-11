Uber reporta ganancias y entrega pronósticos mejor a lo esperado por una sólida perspectiva de demanda de viajes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Uber dio un pronóstico de reservas y ganancias que superó las estimaciones de los analistas, lo que apunta a una fuerte demanda de los negocios de transporte privado y entrega de alimentos de la compañía en el ajetreado período navideño.

Se proyecta que las reservas brutas totales, que incluyen viajes privados, entrega de alimentos y transporte de mercancías, ascenderán a entre US$ 36.500 millones y US$ 37.500 millones en el cuarto trimestre, dijo la compañía el martes en un comunicado. Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización serán de entre US$ 1.180 millones y US$ 1.240 millones. Los analistas, en promedio, proyectaron reservas de US$ 36.300 millones de dólares y un Ebitda ajustado de US$1.150 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Aún así, las acciones inicialmente cayeron hasta un 8,2% en las operaciones previas a la apertura, ya que los ingresos del tercer trimestre estuvieron muy por debajo de las expectativas de Wall Street, pero se recuperó rápidamente de todas sus pérdidas y subía un 1,8% a las 7:20 am en Nueva York, mientras los inversionistas se concentraban en un segundo trimestre rentable consecutivo.

La rentabilidad de Uber ha sido un foco de atención desde que registró su primera ganancia operativa sobre una base de principios contables generalmente aceptados en el segundo trimestre. Los inversores también han estado prestando atención a la capacidad de la empresa con sede en San Francisco para gestionar los costos a medida que madura la alguna vez autónoma startup. El flujo de caja libre, que ha sido una prioridad para la gestión de Uber, fue de US$ 905 millones en el tercer trimestre, por encima de la estimación promedio de US$ 652 millones.

"Nuestro incesante enfoque en mejorar la experiencia del producto tanto para los consumidores como para los conductores continuó impulsando el crecimiento rentable, con un crecimiento de los viajes acelerándose al 25%", dijo el director ejecutivo Dara Khosrowshahi en el comunicado. "El negocio principal de Uber es más fuerte que nunca a medida que entramos en el período de mayor actividad del año".

Las reservas aumentaron un 21% a US$ 35.300 millones en el período finalizado el 30 de septiembre, por encima de la estimación promedio y superando el pronóstico de Uber de hasta US$ 35.000 millones. El Ebitda ajustado fue de US$ 1.090 millones, superando también las estimaciones.

Los ingresos operativos fueron de US$ 394 millones, frente a una pérdida de US$ 495 millones en el período del año anterior. Uber registró una ganancia operativa de US$ 326 millones en el segundo trimestre.

Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 11% a US$ 9.290 millones, en comparación con la proyección promedio de los analistas de US$ 9.530 millones. Uber dijo que los ingresos se vieron afectados por “cambios en el modelo de negocio” desde el primer trimestre de 2020. La reclasificación de ciertos costos, incluidos los pagos a conductores o mensajeros y las promociones a los usuarios de la plataforma o a quienes ganan, afectó negativamente los ingresos en US$ 521 millones, dijo la compañía. , y agregó que en conjunto no ha habido cambios económicos en los ingresos operativos ni en el Ebitda ajustado.

Uber mantuvo una participación del 74% del mercado de viajes compartidos de EE. UU. en septiembre, mientras que su rival Lyft, que debe informar sus resultados el miércoles, tenía el 26%, según Bloomberg Second Measure. El negocio ha seguido expandiéndose en términos de crecimiento de reservas y ganancias, impulsado por mejoras en la oferta de conductores y el crecimiento de los viajes debido a las tendencias del regreso a clases y el regreso de los viajes corporativos. Uber también incluyó nuevas ofertas en el último trimestre, como asociarse con Waymo de Alphabet Inc. para ofrecer transporte de vehículos autónomos en su aplicación, comenzando en Phoenix.

La compañía dijo que el segmento de entrega continuó mejorando su margen de ganancias mediante "un mejor aprovechamiento de costos debido a mayores volúmenes y mayores ingresos por publicidad".

Khosrowshahi, en declaraciones preparadas para una conferencia telefónica, dijo que el negocio publicitario "continúa escalando de manera rentable, ya que nuestra base de anunciantes creció más del 70% (año tras año) a más de 445.000 empresas de todos los tamaños".

Uber agregó nuevas funciones a su aplicación en el último trimestre para competir mejor contra sus rivales de entrega de alimentos, incluidos DoorDash Inc. e Instacart. Agregó pedidos en varias tiendas y planea implementar opciones para usar cupones de alimentos para el pago.