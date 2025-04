Comité de Ministros rechaza reclamaciones contra tres proyectos de inversión que suman más de US$ 4 mil millones

En su tercera sesión ordinaria del año, el Comité de Ministros -presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas- se pronunció respecto de los recursos asociados a los proyectos Central Termoeléctrica Angamos, Parque Solar Cordillera y Los Bronces Integrado. En todos ellos, rechazó las reclamaciones interpuestas, manteniendo la calificación favorable.

Tras la cita, según detalló la cartera de Medio Ambiente, se analizaron las reclamaciones por la hipótesis de impactos no previstos en contra de la resolución de calificación ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Angamos de Empresa Eléctrica Angamos (AES Andes). La iniciativa, actualmente en operación, que involucra una inversión de US$ 1.000 millones, ha acordado su retiro para este año 2025 y tiene aprobada ambientalmente su reconversión para la generación de energía sin carbón.

Sobre la base de los informes de los organismos técnicos con competencia ambiental y el análisis del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la instancia estuvo por rechazar el recurso de reclamación, sin perjuicio de establecer ciertas condiciones de seguimiento para el titular respecto de las variables reclamadas.

En segundo lugar, de acuerdo a lo informado, el Comité se pronunció sobre el recurso de reclamación presentado por una observante del proceso de participación ciudadana en contra de la resolución de calificación ambiental favorable emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, respecto del proyecto Parque Solar Cordillera.

En este caso, la instancia estuvo por rechazar el recurso de reclamación y mantener la calificación favorable, ya que consideró que las observaciones ciudadanas realizadas durante la evaluación ambiental fueron ponderadas adecuadamente. No obstante lo anterior, incorporó condiciones enfocadas en fauna y, en particular, en la medida de rescate y relocalización.

Los Bronces Integrado

Por último, el Comité de Ministros se pronunció sobre las solicitudes de invalidación presentadas en contra de la resolución que resolvió los recursos de reclamación asociados al proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American Sur, calificado favorablemente.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente informaron que el Comité de Ministros, sobre la base del análisis del SEA, estuvo por rechazar las solicitudes de invalidación, en atención a que no existen vicios de legalidad en la resolución emitida por el mismo Comité el año 2023.

El proyecto, que ya inició su ejecución e involucra una inversión de US$ 3.000 millones, consiste en la construcción de obras para adecuar y optimizar actividades de mina Los Bronces, manteniendo los actuales niveles de alimentación de la planta de 180 mil t/día y la vida útil aprobada por la RCA del proyecto “Desarrollo Los Bronces”, hasta el año 2036. La iniciativa no aumentará la capacidad de los depósitos de estériles ni relaves y no requerirá aguas frescas adicionales.