Codelco desembolsa millonaria cifra a Enami y culmina proceso de compraventa del 10% de Quebrada Blanca

Se completó la venta. Enami y Codelco culminaron este miércoles el proceso de due diligence por la compra del 10% de Quebrada Blanca, controlada por la canadiense Teck. Así, la cuprera desembolsó los US$ 338 millones restantes del precio de compra, que ascendió a US$ 520 millones.

La operación, aprobada a inicios de septiembre, responde al plan de sostenibilidad financiera de Enami para mantener su actividad, robustecer la posición de la firma y amortizar, en parte, la deuda que arrastraba de US$ 740 millones.

De hecho, el primer pago del negocio impactó de forma positiva en los resultados al tercer trimestre de la compañía, donde las pérdidas pasaron de US$ 129,5 millones a septiembre de 2023 a una utilidad de US$ 129,5 millones al noveno mes de 2024. En los US$ 259 millones de mejora en el resultado, US$ 181 millones vinieron de la transacción.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, comentó tras el cierre del proceso que "uno de los aspectos más relevantes de esta transacción es que se trata de un muy buen negocio para Chile. Primero, porque se mantiene la propiedad estatal en el yacimiento y, segundo, porque refuerza el liderazgo de Codelco como principal productor mundial de cobre".

Asimismo, destacó que el cierre de la compraventa también contempla un acuerdo de colaboración entre Enami y la estatal para trabajar conjuntamente en las áreas de pertenencias mineras, identificar oportunidades para ampliar la capacidad de fundición del país e impulsar la Estrategia Nacional del Litio.

"Esta operación es una buena muestra del camino que ha seguido la Corporación fortaleciendo las asociaciones con terceros, que nos permiten potenciar nuestra posición en el mercado del cobre", agregó Pacheco. Con esta compra, Teck se integra a la lista de socios de Codelco, sumándose a Freeport-McMoRan (El Abra), Anglo American (Anglo American Sur) y Rio Tinto (Nuevo Cobre)”.

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, destacó la agilidad del cierre de la transacción, confirmando los beneficios que esta operación ha generado para la normalización financiera de la compañía. “Las partes revisaron en profundidad el activo. Los análisis nos confirman que la transacción se realizó a un precio justo y de mercado, con importantes beneficios para ambas empresas estatales", sostuvo.

Cabe recordar que la compraventa fue objetada por el gremio minero Sonami, cuyo presidente, Jorge Riesco, acusó "falta total de transparencia" y cuestionó el valor del activo. Un informe de Scotiabank publicado a fines de septiembre calificó como "pobre evaluación" el monto de US$ 520 millones y calculó que el precio del 10% de QB ascendería a US$ 736 millones.

En la transacción, Codelco contó con la asesoría financiera de Banchile, mientras que el equipo legal estuvo conformado por la vicepresidenta legal de la estatal, Macarena Vargas, y la representación de Gonzalo Grez, de Cariola Díez Pérez-Cotapos.

Enami contó con la asesoría financiera de BTG Pactual y, en lo legal, el deal fue liderado por Luiz Felipe Arze de ACR Abogados, además de la vicepresidenta legal de la empresa, Javiera Estrada.

Sobre las negociaciones, Arze comentó a DF que "ambos equipos hicieron un análisis profundo y metódico para determinar que efectivamente el precio era una valoración adecuada al mercado. Finalmente, lo que demostró el proceso, donde se hicieron auditorías financieras, ambientales, regulatorias, legales y de los activos, es que el precio era correcto".

Ante cálculos como los de Scotiabank y otros, indicó que "respondían a procesos competitivos que podrían haber durado hasta 20 meses, y ese plazo tenía otros efectos financieros y de impacto para Enami".

Quebrada Blanca es un mega yacimiento de cobre controlado por la minera canadiense Teck, que cuenta con una base de recursos de 10.000 millones de toneladas, con una ley promedio de cobre de 0,38%. En plena operación de su segunda fase, se posicionará dentro de las 20 operaciones con mayor producción de cobre del mundo y, a nivel nacional, se ubicará como el sexto productor, después de Escondida, Collahuasi, El Teniente, Radomiro Tomic y Los Pelambres, considerando sus producciones de 2023.