Comisión Chilena de Energía Nuclear autoriza a Quiborax a realizar pruebas de procesamiento de litio

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) autorizó a Quiborax -tercera mayor productora de ácido bórico del mundo- a realizar pruebas de procesamiento en el litio encontrado en sus depósitos de desecho de mineral, "aprobando asimismo el fomento, evaluación y desarrollo de las nuevas tecnologías más acordes con el proyecto", explicaron en la compañía. Con esto la empresa podría convertirse en la tercera empresa que produzca litio en Chile, detrás de Albemarle y SQM.

"Para tal objeto, dicha Comisión autorizó la solicitud de la compañía en orden a llevar a cabo la etapa de pilotaje de las tecnologías DLE (extracción directa), lo que representa un hito clave para poner en marcha las pruebas requeridas para el procesamiento del litio que se encuentra en cantidades y calidades relevantes en los ripios sólidos que mantiene Quiborax en sus instalaciones industriales", explicó la empresa.

Según explicaron fuentes ligadas a la familia Fosk, propietaria de la firma, Quiborax planea levantar una planta de procesamiento para separar litio y ácido bórico del mineral de los botaderos, en donde invertirá hasta US$ 70 millones.

En paralelo, Quiborax "ha seguido desarrollando la más adecuada tecnología DLE que aplicará para la futura producción de este proyecto·, dicen en la compañía. Conocedores de esta iniciativa señalan que los resultados han sido muy auspiciosos, habiéndo obtenido ya las primeras muestras de laboratorio de un producto final a partir de los ripios.

El proyecto podría producir carbonato de litio en tres años.

Quiborax opera en la Región de Arica y Parinacota y sus instalaciones están en la zona de El Águila. Los depósitos de desecho de litio llevan décadas acumulándose en la zona y por ello el proyecto no tiene impacto ambiental, señalaron en la compañía. Es, explican en Quiborax, litio que no está en salares, por lo que su extracción no tiene impacto ambiental, ni tampoco está en pertenencias mineras.

Tampoco, añadieron en la empresa minera, hay problemas con las comunidades, con las que Quiborax dice tener muy buenas relaciones.

El litio en Chile

Cabe señalar que en Chile el litio ha tenido dos estatutos jurídicos. Hasta antes de 1979, esta sustancia era considerada un mineral común, que podía ser explotado a través de concesiones mineras, tal como ocurre con el cobre, el oro o cualquier otro mineral.

Todo ello cambia con el Decreto Ley 2886 de 1979, que modificó la regulación y estableció la reserva del litio en favor del Estado. Esto último significó que las concesiones mineras dejaron de poder explotar litio, creándose en 1982, a través de la ley 18.097 sobre concesiones mineras, un nuevo estatuto jurídico del litio.

De conformidad con este nuevo régimen, que ratifica la reserva del litio, este mineral solo puede ser explotado por el Estado de Chile, ya sea directamente o a través de sus empresas, por autorizaciones administrativas, o bien, mediante contratos especiales de operación de litio. Las concesiones que tiene Corfo fueron alquiladas a terceros, SQM y Albemarle.

Pero Quiborax está en una situación diferente: el litio está ya extraído en el material de desecho en las dependencias de la minera.