Consejo de Pueblos Atacameños señala a comunidades que "no participa ni suscribe" acuerdo Codelco-SQM por litio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Directorio del Consejo de Pueblos Atacameños comunicó a las comunidades que "no participa ni suscribe" el acuerdo societario que firmaron Codelco y SQM este viernes para la producción conjunta de litio refinado en el Salar de Atacama.

"El proceso de apertura confidencial de los contratos por parte de las empresas realizada entre los días 22 y 27 de mayo, con la Directiva del CPA y con los presidentes y representantes de las comunidades, es valorada solo como un hito que permite iniciar un diálogo real y efectivo con las empresas, para resguardar la salud del salar y los derechos de las comunidades atacameñas, legitimas dueñas ancestrales del territorio", dijo en una comunicación interna.

"Por ello ratificamos lo que las propias empresas han señalado: No dimos aprobación a ningún tipo de proyecto, no se incorporaron cláusulas respecto de los actos que deben ser consultados por Corfo, no dimos viabilidad a ningún tipo de distribución de recursos, no dimos viabilidad a ningún tipo de aprobación o acuerdo respecto de lo que las empresas llaman ´proyecto salar futuro´, agregó.

El CPA indicó además que en el acuerdo societario, las empresas señalan una serie de expectativas tanto de plazos, formas y montos de la explotación de litio. "Por ahora, estos no dejan de ser solo deseos de las empresas, y el Consejo de Pueblos Atacameños será un férreo defensor de que cada paso que den las empresas, lo hagan con el respeto irrestricto a las normativas vigentes en particular al artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, con acuerdo de las comunidades del territorio, dueñas de la tierra por su derecho ancestral", indicó.