Codelco y SQM firman acuerdo por litio en el Salar de Atacama

A altas horas de la noche, y tras revisar un contrato de más de 600 páginas, los directorios de Codelco y SQM le dieron el vamos al pacto que crea sociedad con mayoría estatal y que operará al 2060.

El pacto de accionistas aprobado indica que el directorio de la empresa debutante no puede haber directores que hayan estado más de 10 años en los boards de ambas firmas, lo que en la práctica deja fuera a Julio Ponce -que estuvo 28 años al mando de la minera no metálica- y a Hernán Büchi, exministro de Hacienda de Augusto Pinochet, que lleva 30 años no consecutivos en la compañía privada.

Para crear la nueva sociedad que crea la empresa de litio, SQM Salar absorbe a Minera Tarar de Codelco. La idea es que ésta sea operativa al 1 de enero de 2025.

En desarrollo...