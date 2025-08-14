SalfaCorp reporta alza en ganancias por la minería

Al cierre del primer semestre, las utilidades de SalfaCorp totalizaron $ 24.860 millones, un 2,2% mayores a las del mismo período del año anterior. De acuerdo a la empresa, estos resultados van “en línea a lo planificado para el primer semestre por la compañía” y agregaron que esto se debió a que “el negocio de ICSA (filial de ingeniería y construcción) mostró mayor actividad que el año anterior especialmente en grandes proyectos mineros, entre los cuales se encuentra Minera Centinela”.

Sin embargo, los ingresos ordinarios alcanzaron $ 514.065 millones, lo que significó una baja de $ 37.588 millones (-6,8%) respecto al 2024, lo que responde -según la firma- “a una disminución en ICSA y una disminución de los ingresos inmobiliarios privados de IACO”.

En cuanto al accidente en la mina El Teniente, que cobró la vida de uno de sus trabajadores y dejó cuatro heridos en la línea de Montajes Industriales, SalfaCorp lamentó el hecho y expresó que espera un reinicio de actividades.