Ganancia anual de BHP sube 2% y se ajusta a las estimaciones pese a la ralentización de China

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

BHP Group reportó un moderado crecimiento de las utilidades para el ejercicio finalizado en junio, ajustándose a las previsiones de los analistas, pese a que la crisis del mercado inmobiliario en China siguió pesando sobre su economía y la demanda por mineral de hierro.

La ganancia atribuida subyacente fue de US$ 13.660 millones en los 12 meses finalizados el 30 de junio, lo que significa un alza de 2% frente al ejercicio anterior, según informó este martes (hora de Australia) la empresa asentada en Melbourne.

Las cifras superaron la estimación de US$ 13.490 millones por parte de los analistas. La mayor minera del mundo pagará un dividendo final de US$ 0,74 por acción, frente a los US$ 0,80 de hace un año.

Límites del crecimiento

"A corto plazo, esperamos volatilidad en los mercados globales de materias primas, con China experimentando una recuperación desigual", dijo a través de un comunicado el CEO de BHP, Mike Henry. "Prevemos que las economías desarrolladas se enfrentarán a un alivio gradual de los efectos persistentes de las tasas de interés más altas en los próximos años".

A medida que la economía china se ralentiza y su mercado inmobiliario languidece, la demanda por algunos de los principales generadores de ingresos de BHP -especialmente el mineral de hierro- se enfría.

Las grandes oportunidades de crecimiento pueden ser limitadas, y el reciente fracaso de la oferta de US$ 49 mil millones para hacerse con Anglo American asesta un duro golpe a los planes de Henry de ampliar rápidamente su cartera de materiales ligados a las energías renovables y la electrificación. Concretamente, cobre.

Las mayores mineras del mundo han continuado siendo rentables a pesar de la preocupación por el lento crecimiento de China, que ha lastrado los precios del mineral de hierro este año.

El mes pasado, el mayor rival de BHP, Rio Tinto, informó de que la utilidad del primer semestre subió con respecto al año anterior, aunque por poco no alcanzó las estimaciones. Vale, el segundo proveedor mundial de mineral de hierro, presentó unos resultados del segundo trimestre ligeramente inferiores a las estimaciones de los analistas, tras hacer frente a unos gastos más elevados.