La Higuera con y sin Dominga:las cifras detrás de las divididas posturas ante el proyecto

A 61 kilómetros al norte de La Serena, por la Ruta 5 y pasada la cuesta Buenos Aires, asoma a mano derecha, entre escoriales mineros y desérticos cerros, el pueblo de La Higuera. Carteles de “Sí a Dominga” dan la bienvenida, pero 40 km más allá, hacia Los Choros y Punta de Choros, afloran los “No” al proyecto minero-portuario de Andes Iron.

Casi 12 años de tramitación y tres rechazos en el Comité de Ministros han llevado al extremo la división en la zona. La última sesión de la Comisión de Medio Ambiente, realizada en Coquimbo, terminó en enfrentamientos y golpes.

La iniciativa contempla una inversión de US$ 2.500 millones, mientras que el Gobierno anunció en enero de 2023 un “Plan de Zonas Rezagadas” por US$ 600 millones para La Higuera y otras tres comunas. De ellos, se han materializado US$ 786 mil en su territorio.

La minería tiene historia en la zona, innumerables túneles recuerdan el auge del sector entre 1855 y 1880, con la mina de hierro “El Tofo”. Pero la fama actual del lugar se le atribuye al Archipiélago de Humboldt, hogar del 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt, delfines, chungungos, 49 tipos de aves, 61 especies de peces y ruta de ballenas azules, jorobadas, fin, francas y cachalotes. El año pasado, 18.729 turistas visitaron el lugar, según Sernatur.

Su riqueza natural contrasta con las cifras económicas: a diciembre de 2022, según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las personas carentes de servicios básicos alcanzaban un 50%, las familias en hacinamiento eran el 10,5% y, según estimaciones de Casen, un 29,5% de los 4.508 habitantes vivían en situación de pobreza multidimensional.

En 2023, había un Cesfam, tres postas rurales, un servicio de urgencia y siete establecimientos educacionales municipales. Su ex alcalde, Yerko Galleguillos (UDI), estuvo 12 años en el cargo: salió en 2024 investigado por fraude y corrupción, con una orden de arresto y deudas por $ 1.500 millones.

No hay empresas, ni medianas ni grandes, inscritas en La Higuera y las familias basan su actividad principalmente en la pequeña minería, la crianza de ganado caprino, pequeña agricultura, turismo, pesca artesanal y acuicultura.

La promesa de Dominga

Con una inversión inicial entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones, Dominga contempla la construcción de dos minas a rajo abierto, un terminal de embarque en Totoralillo Norte y una desaladora, que además duplicaría el agua para el consumo humano. Al año, producirá 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.

Su vida útil es de 28,5 años, aunque desde la firma sostienen que tiene una proyección de 70 a 100 años. En construcción, generará 30 mil puestos de trabajo directos, cifra que bajará a 3.000 en operación.

De acuerdo a la compañía, en plena producción contribuirá entre impuestos y Royalty con US$ 500 millones al año. Asimismo, según un acuerdo marco suscrito con la comunidad -y con cálculos basados en el precio internacional del hierro-, Andes Iron aportará US$ 100 millones al presupuesto de la comuna durante su vida útil.

Compromete US$ 250 millones en medidas de cuidado y desarrollo ambiental y social, y la construcción de un Centro Científico Independiente especializado en el medio marino.

Un estudio de 2020 de la U. Católica del Norte analizó en aquella época que cada dólar invertido por Andes Iron en la fase de construcción del proyecto (3 años), generaría US$ 1,6 adicionales para la comuna. En operación, cada dólar generaría US$ 0,85.“La deuda del Estado”

Uno de los opositores al proyecto, el exconcejal y actual presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Mar de Punta de Choros, Óscar Avilés, dijo a DF que “la empresa ha jugado con la necesidad de la gente dando recursos y servicios, pero una compañía privada no puede tomar el rol del Estado”.

“Se hicieron las mismas promesas de progreso con grandes proyectos mineros en Andacollo, Salamanca, Los Vilos, Illapel y en todas esas comunas hoy los índices de pobreza superan al nacional. ¿Qué dejó El Tofo acá mismo en La Higuera? relaves y gente contaminada. No pueden culparnos de dudar y estar en contra”, agregó.

Remarcó que la pesca y acuicultura emplean a cerca del 25% de los vecinos de la comuna de forma permanente.

En la otra vereda, Jorge Cabrera, vocero del Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte y presidente de la Comunidad Changa de la zona, comentó que “como las promesas que se han hecho para La Higuera en su conjunto nunca han llegado, tomamos la opción de estar con el proyecto, porque acá el Estado y el Gobierno actual nos abandonó”.

“La empresa nos promete cosas muy básicas: agua, luz, alcantarillado, estudios, becas, financiamiento para proyectos productivos. Si nadie más nos ayuda y vemos que podemos mejorar nuestra calidad de vida ¿cómo no tomarla? ¿no tenemos derecho a crecer también?”, expresó.

“Si hace 10 años el Estado hubiese hecho más por esta zona, si tuviéramos nuestras necesidades cubiertas, como agua potable para las familias, puede que mi postura sería otra, pero no fue así y ahora tenemos una opción clara a la mano”.