Las 20 preguntas que Tianqi le planteó a SQM en la junta de accionistas pedida para aclarar el acuerdo con Codelco

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Con un quórum de un 77,42% de los accionistas con derecho voto y con el representante de Tianqi, el abogado Octavio Bofill -de Bofill Mir- llevando la voz cantante, se realizó ayer jueves pasadas las 10 de la mañana la junta extraordinaria de accionistas de SQM, solicitada por inversiones TLC, ligada a la firmachina.

La cita de socios -que se extendió por una hora y 40 minutos- reveló varios aspectos clave del acuerdo Codelco-SQM. Por ejemplo, que la sociedad operativa que explotará las pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama surgirá de la fusión entre SQM Salar y Minera Tarar (Codelco). El directorio de la nueva sociedad tendrá seis miembros.

La presidencia de esta mesa directiva estará a cargo de Codelco y la vicepresidencia a cargo de SQM. Tres directores serán de la minera estatal y tres directores serán de la minera no metálica. Además en esta primera etapa, se dispondrán de dos series distintas de acciones. La serie A la tendrá Codelco y la serie B será de SQM. Este esquema es válido entre 2025 a 2030 y después -desde el 1º de enero de 2031 al 2060- se sube a siete directores, con una única serie de acciones, teniendo la presidencia Codelco y la vicepresidencia, de SQM. La minera no metálica tendrá ciertos derechos de veto.

Entre 2025 y 2030, Codelco obtendrá utilidades por la venta de 201.000 toneladas de litio. SQM cree que podrá compensar este volumen comprometido a Codelco elevando la producción en un mínimo de 225.000 toneladas anuales a unas 250.000 toneladas y hasta 300.000.

“Sí, se realizará una consulta (a la FNE) ligada a la concentración. Codelco es la mayor empresa minera de Chile y SQM lo es también en materia de minería no metálica”.

Además del CEO de SQM, Ricardo Ramos; estaba el vicepresidente legal Gonzalo Aguirre; el presidente del directorio, Gonzalo Guerrero, y Rodrigo Ochagavía, de Claro y Cia.

AFP Provida propuso que la fusión de SQM Salar y Tarar sea sometida a junta de accionista y se le respondió que la CMF ya definió que no es necesario.

Preguntas de Bofill

Octavio Bofill estaba en sus oficinas con un grupo de abogados y ejecutivos de Tianqi y participó del encuentro haciendo una veintena de preguntas a SQM, pidiendo expresamente “que no se me censure la posibilidad de conversar sobre este acuerdo que es tan importante para la compañía y sus accionistas”. Las respuestas fueron contestadas por los representantes de la empresa en la junta.

1 -¿Qué impacto tiene la reorganización de SQM Salar en SQM?

-La reorganización interna de SQM Salar busca separar los activos vinculados al negocio del litio de las otras áreas, como yodo, nitratos y fertilizantes y que estos activos queden en SQM Salar para que cuando se fusione con Tarar cuente con todos los bienes ligados al litio. Incluye transferir activos, personal, contratos, que estén en SQM u otras filiales. Entre ellas, las oficinas comerciales de la minera no metálica, que se deben reestructurar de manera de sumar a la nueva sociedad operativa a aquellas que comercializan litio.

2 - ¿Cuáles son los tiempos de la reorganización?

- No es necesario que este proceso haya concluido para firmar el acuerdo Codelco-SQM. La idea es que esté lista antes del 1º de enero de 2025. El proceso está bastante avanzado ya que se han transferido los activos más importantes a SQM Salar.

3 - ¿Cuántas concesiones de SQM van a pasar a SQM Salar?

- El negocio de SQM Salar es extraer litio en las concesiones que son de propiedad de Corfo, no son parte de los activos de SQM Salar. En Maricunga, dentro del acuerdo, SQM traspasó propiedad minera a Codelco.

4 - ¿Quiero entender por qué se entregan concesiones de Maricunga a Codelco?

-Esto es parte de la negociación completa y que estas pertenencias eran de SQM y no de SQM Salar. La empresa no ve un negocio en Maricunga porque no tiene permitido extraer litio, mientras que Codelco sí tiene un CEOL.

5 - ¿Por qué SQM aporta a otros negocios de Codelco?

- No vemos un negocio de SQM en Maricunga. Dentro de la negociación total, para Codelco esas concesiones pueden ser de interés.

6 - Respecto de las utilidades anticipadas por la venta de litio entregadas a Codelco desde 2025 al 2030 ¿Cuál es el mejor y el peor escenario de utilidades que irán a Codelco?

- El precio del litio es variable, tener proyecciones es muy difícil, pero sí se tienen simulaciones. Pero si logran en SQM aumentar la producción de litio (promedio de 225.000 toneladas hasta 300.000 de 2025 a 2030), este efecto neto en SQM sería cero.

7 - SQM se compromete a la entrega de 201.000 toneladas a Codelco. ¿Eso está sujeto a la obtención de permisos ambientales y autorizaciones de Corfo?

- Esas son parte de las negociaciones con Codelco, además necesitan autorizaciones de la Cchen y está el proceso de consulta indígena. Un aumento en la producción anual de litio no requiere autorización ambiental nueva entre 2025 y 2030, sino procesos más eficientes.

8 - Corfo renuncia a la opción de compra de los activos de SQM Salar ¿Esta opción pasa a la sociedad conjunta?

-Corfo tendrá las mismas opciones pero respecto de la sociedad conjunta.

9 - ¿El valor residual del negocio del litio de SQM se extiende al 2060?

-Así es. No debería variar entre el 2030 y 2060.

10 -¿Qué acuerdos y contribuciones hace SQM para llegar a la firma de la asociación?

-Codelco y a través de asesores se encuentra desarrollando el due diligente en SQM Salar para entender bien la compañía y va a continuar hasta que se firme el acuerdo de asociación y se podría prolongar más allá de eso. SQM le ha suministrado a Codelco la información para que sepa cómo se va a desarrollar el proyecto Salar Futuro.

11 - ¿Se hará consulta a la FNE?

- Sí, se realizará una consulta ligada a la concentración. Cabe señalar que Codelco es la mayor empresa minera de Chile y que SQM lo es también en materia de minería no metálica, siendo además la segunda mayor empresa mundial en producción de litio.

12 - ¿Me preocupa cómo va a quedar SQM, sus resultados, sin ese negocio conjunto?

- Entre 2025 y 2030, el efecto va a ser bastante menor debido a que van a poder aumentar la producción. Más del 95% o 99% de los activos de SQM Salar son de esa empresa y no hay activos desperdigados, dijo Ramos.

13 - No vi en el MoU reglas de no competencia. ¿Hay interés en buscar ese tipo de restricciones en Codelco?

- Definitivamente no. Creemos que Codelco va a participar en el negocio del litio y lo vemos muy bien. Nos encantaría que en Chile hubiera más productores de litio.

14 -¿Qué aporta Codelco?

- Básicamente contribuye con el contrato que Tarar (Codelco) va a celebrar con Corfo para el arriendo de las pertenencias que ahora explota SQM hasta 2030 pero hasta el 2060. Es el activo indispensable para poder desarrollar el negocio del litio. Veo un gran aporte de Codelco en la gestión.

15 - ¿Se van a pedir valorizaciones del aporte de cada uno?

- No se ha contemplado. Pero la compañía ha contado con la asesoría de Tindall que hizo una valorización de las contribuciones de las partes.

16 - Hay una negociación pendiente entre Codelco y Corfo. ¿Hay algún MoU al respecto?

- Tarar había negociado un contrato con Corfo y tuvimos acceso. Es similar al contrato SQM-Corfo.

SQM ha entregado a Codelco los comentarios sobre aspectos que creemos necesario cubrir en ese contrato.

17 - SQM Salar va a tener derecho a veto en potenciales negociaciones futuras entre la sociedad operativa y Corfo?

- Comparto esa preocupación, pero no te puedo dar respuesta porque es materia de negociación, pero sin duda modificar esos contratos en el periodo 2030-2060 donde SQM será minoritario, es una preocupación.

18 - ¿Se han considerado regulaciones con Operaciones entre Partes Relacionadas (OPR) y a la condición estatal de Codelco?

- Ha sido parte de la negociación. Se está considerando si otras empresas del Estado son parte relacionadas a Codelco.

19 - ¿Se están viendo medidas de mitigación?

- No es este el foro para tratar este tema.

20 - ¿Hay otros vetos considerados?

- No nos podemos referir a ello.