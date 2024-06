Las acciones de Gold Fields caen por el impacto en la producción de clima helado en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Gold Fields Ltd. registró la mayor caída desde febrero, tras conocerse que la llegada anticipada del invierno en Chile frenó la puesta en marcha de su principal proyecto de expansión, lo que obligó a la minera a recortar sus previsiones de producción para este año.

Las acciones del productor de oro se desplomaron hasta un 8,6%, la mayor caída en el índice All-Share de 122 miembros de Johannesburgo. Gold Fields recortó sus previsiones de producción a una horquilla de entre 2,2 y 2,3 millones de onzas.

El tiempo helado congeló las tuberías de la planta de proceso de Salares Norte, antes de que se reiniciara, dijo Gold Fields en un comunicado el jueves. "Se espera que la puesta en marcha y la aceleración durante el período de invierno sigan siendo difíciles, creando incertidumbre sobre los niveles de producción durante los meses de invierno", dijo.

Gold Fields comenzó la producción en Salares Norte -una mina a cielo abierto de US$ 1.200 millones en Chile que experimentó retrasos causados por el mal tiempo y la escasez de mano de obra- en marzo. El proyecto, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, es el principal motor del plan de la empresa para aumentar la producción.

Dado el impacto meteorológico, es probable que la operación chilena produzca entre 90.000 y 180.000 onzas este año, menos de las 220.000 a 240.000 onzas que la empresa había previsto anteriormente.

Gold Fields, con operaciones en Australia, Ghana, Perú y Sudáfrica, elevó su previsión de costos sostenidos totales para 2024 a una horquilla de entre US$ 1.470 y US$ 1.530 por onza, frente a los US$ 1.410 a US$ 1.460 previstos anteriormente.