Las utilidades de Pucobre se disparan a marzo por el avance en el precio del cobre

La sociedad Punta del Cobre (Pucobre) reportó sus resultados al tercer trimestre de este ejercicio. Según indicó la firma, los ingresos operacionales en el periodo fueron de US$ 116.444 millones, un 44,2% mayor que los US$ 80.767 millones obtenidos en 2024.

Este aumento, explicó Pucobre, se debe principalmente a un aumento en el precio del cobre y una mayor venta física de cobre fino, además de un incremento en la producción y precio de los subproductos oro y plata.

Las utilidades de la firma también se dispararon en el primer trimestre del año. En el periodo, Pucobre experimentó un alza del 203% de sus ganancias, alcanzando los US$ 84.474 millones.

En tanto, el Ebitda del primer trimestre del año 2025 alcanzó los US$ 116.444 millones, un alza del 44% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. “Esta situación se originó por mayores ingresos por el aumento del precio del cobre y mayores ventas físicas, respecto del año 2024”, indicó Pucobre.

Zoom a las ventas

Pucobre indicó en su análisis razonado que el resumen de las ventas físicas de cobre fino en el primer trimestre del año 2025 indicó que hubo un aumento del 15,4%, alcanzando los 22,5 millones de libras, mientras que en el mismo periodo del año 2024 fue de 19,5 millones de libras vendidas.

Respecto a los subproductos, en el año 2025 la venta de oro fue de 4,6 mil onzas de oro y de 27,1 mil onzas de plata, mientras que en el año 2024 fueron de 4,1 mil onzas de oro y 22,3 mil onzas de plata.

La distribución de los ingresos con relación al producto principal cobre, y los subproductos oro y plata en el primer trimestre del año 2025, es de 88% y 12% respectivamente, es decir US$ 102.262 millones provenientes de cobre y US$ 13.542 millones de oro y plata. En 2024 US$ 71.001 millones provinieron del cobre y US$ 9.766 millones por oro y plata.

Cabe precisar que el precio de venta esperado para Pucobre en el primer trimestre de 2025 tuvo un aumento de un 11% respecto a enero-marzo 2024.