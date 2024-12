Altos cargos de BHP se reúnen con ministros de Hacienda y Minería para abordar millonario plan de inversión en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El millonario plan de la gigante BHP en Chile ya empieza a tomar forma más allá de su anuncio. Este lunes, una comitiva de representantes de la angloaustraliana se reunió, por separado, con la ministra de Minería y el ministro de Hacienda, para abordar los planes de inversión de hasta US$13.700 millones que tiene la compañía.

En primera instancia, la comitiva de la compañía llegó hasta las dependencias de la cartera minera para reunirse con su titular Aurora Williams. "Presentaron los principales proyectos de inversión para los próximos años en nuestro país", comunicaron desde la cartera a través de su cuenta de X.

En la cita, solicitada por lobby, participaron el vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP, René Muga; el presidente de Minera Escondida, Alejandro Tapia; la head de permisos de BHP, Anita Zúñiga; y el head de asuntos indígenas de la empresa, Cristián de la Piedra.

Posteriormente, el grupo se trasladó hasta Teatinos 120 para reunirse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En dicho encuentro, según confirmó DF, participó también Brandon Craig, presidente de BHP Americas.

Hace dos semanas, y tal como adelantó DF, la firma anunció que prepara una mega inversión para sus operaciones en Chile, que se perfila como la más importante desde que puso en marcha Escondida y la más relevante para el sector en los últimos años.: Entre US$ 10.100 millones y US$ 13.700 millones en esta y la próxima década.

Entre las principales iniciativas, destaca la construcción de una planta concentradora para reemplazar la de Los Colorados, con un capex de hasta US$ 5.900 millones; la expansión de la planta concentradora Laguna Seca, por hasta US$ 2.600 millones; y la reapertura de Cerro Colorado, con una inversión prevista de hasta US$ 3.200 millones.