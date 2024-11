BHP invertirá hasta US$ 13.700 millones en Chile y se perfila a ser su mayor desembolso en el país desde Escondida

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

No solo aterrizaron los inversionistas y el alto mando de BHP en Santiago este fin de semana, sino que también lo hicieron los planes de crecimiento en Chile de la mayor minera del mundo.

Tal como adelantó DF, la angloaustraliana prepara una mega inversión para sus operaciones, que se perfila como la más importante desde que puso en marcha Escondida en 1990 y la más relevante para el sector en los últimos años: entre US$ 10.100 millones y US$ 13.700 millones en esta y la próxima década.

BHP está llevando a cabo un recorrido por sus operaciones del 18 al 21 de noviembre, enfocado en su estrategia de crecimiento en el país y las perspectivas del mercado del cobre. Dentro de la comitiva de 60 personas, figura Mike Henry, CEO mundial de la compañía, y la directora Caroline Cox.

De acuerdo con lo expuesto a los analistas y a la Australian Securities Exchange (ASX), el plan para la mayor mina de cobre del mundo, Escondida, se lleva casi un 80% del total contemplado a invertir por la empresa, llegando hasta los US$ 10.800 millones en distintos proyectos.

La iniciativa más relevante es la construcción de una nueva planta concentradora para reemplazar la de Los Colorados y mantener la capacidad productiva, con un Capex estimado entre US$ 4.400 millones y US$ 5.900 millones. La planta tendría una capacidad de producción de entre 220.000 y 260.000 toneladas de cobre al año. Se estima que su decisión final de inversión debería darse entre 2027 y 2028, ingresando su Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2026, para comenzar a operar entre 2031 y 2032.

Previo a esto, la firma proyecta aumentar la vida útil de la planta Los Colorados hasta al menos 2029 (más allá del plan actual que finaliza en el año fiscal 2027), con una inversión de US$ 300 millones. Con ello, proporcionará un aumento de 130 mil a 145 mil toneladas métricas por año. Dependiendo del desarrollo de esta iniciativa, existirá la opción de extender la vida del yacimiento hasta 2031.

Cumplido el plazo, se considera un Capex de entre US$ 400 a US$ 700 millones para demoler la planta. El segundo mayor proyecto de inversión para Escondida es la expansión de la planta concentradora Laguna Seca, con el objetivo de incrementar la capacidad de procesamiento en 15 millones de toneladas anuales adicionales. Para ello, se estima un desembolso entre los US$ 2.000 y US$ 2.600 millones.

BHP prevé presentar los estudios ambientales a finales de 2025, con una decisión final de inversión proyectada para el año fiscal 2027-2028 y un inicio de producción para 2030-2031. El proyecto sumaría entre 50.000 y 70.000 toneladas anuales de cobre.

Por otro lado, la empresa busca implementar una tecnología propia en lixiviación para procesar minerales sulfurados primarios agotados, denominada BHP Leach en ripios, cuya inversión se ubicaría entre los US$ 900 millones y US$ 1.300 millones. Una de sus principales ventajas es la recuperación adicional de crrca del 50% del cobre restante que puede ser lixiviado. El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ingresaría a inicios del 2026, para entrar en operación, según lo estimado, entre 2030 y 2032

Entre otros proyectos para Escondida, destacan la modernización del campamento, un nuevo almacén y la extensión de áreas de disposición de materiales.

Pampa Norte

Respecto al portafolio para Pampa Norte (Spence y Cerro Colorado) la empresa contempla implementar mejoras al actual concentrador para mejorar la producción y llevar el rendimiento desde 95 mil a 105 mil toneladas de tratamiento diarias, acompañado de una inversión de hasta US$ 600 millones.

La compañía también prepara extender la vida útil de la producción de cátodos de Spence hasta 2031, con una producción promedio de 60 mil toneladas anuales aproximadamente, de la mano de una inversión en torno a los US$ 120 millones.

En cuanto a Cerro Colorado, BHP planea reabrir el yacimiento, que cerró sus operaciones en 2023 debido a la escasez de suministro hídrico. En la exposición realizada a los inversionistas, la firma anunció que invertirá entre US$ 2.300 millones y US$ 3.200 millones para su reinicio, el cual pretende retomar en 2031-2032, después de presentar los estudios ambientales en el segundo semestre de 2026.

“Chile, un país estable”

En su presentación, la mayor minera del mundo se refiere a Chile como “un país estable para inversiones”, destacando que “tiene instituciones sólidas que sustentan una economía de mercado de larga data”, así como también la estabilidad de la política monetaria y fiscal.

“Después de la inestabilidad económica provocada por la pandemia y el malestar social, la inflación sigue moderándose mientras la economía se recupera”, agrega. Asimismo, se refiere al Royalty minero como “una nueva estructura de regalías que aporta certezas” a la industria.

Desde 1990, los activos de BHP en Chile han producido cerca de 38 millones de toneladas de cobre a la fecha, 7% de la producción global de cobre mina.

De acuerdo con las estimaciones de la firma, la demanda de cobre crecerá en un 70% al 2050, hasta las 50 millones de toneladas anuales.