BHP busca aumentar producción de Escondida y prepara mega inversión para nueva concentradora

Desde hace varios años que BHP -una de las principales mineras del mundo- viene anunciando que tiene una cartera de inversiones por cerca de US$ 10 mil millones para Chile. El monto era uno de los más señalados en la discusión del royalty a la hora de ejemplificar los posibles proyectos que podrían verse afectados, si no se generaban reglas claras. Pero, la multinacional apostó por poder concretarlos: y está cerca.

Se espera que este fin de semana arriben al país el CEO de la minera, Mike Henry y otros ejecutivos de la empresa quienes -en una visita con inversionistas y analistas financieros a las faenas- traerían consigo la noticia de una millonaria inversión en Escondida, principal yacimiento de cobre del mundo y en la cual BHP tiene una participación de 57,5% y que opera en una alianza con Rio Tinto (30%) y la japonesa JECO Corp (12,5%). El proyecto considera una nueva planta concentradora, que podría estar entre los US$ 5 mil millones y más de US$ 6 mil millones, de inversión, aunque todavía no se ha oficializado la cifra.

La apuesta de la minera con sede en Australia es que la producción de Escondida vuelva a superar los 1,3 millones de toneladas de cobre. Como referencia, en 2023 produjo 1,1 millón de toneladas, su mayor nivel desde 2020. De acuerdo a su último informe de resultados, pretende producir 1,3 millones de toneladas en 2026, la cifra más alta desde 2007, cuando alcanzó las 1,4 millones de toneladas.

“En noviembre de 2024 organizaremos una visita de inversionistas a nuestros assets de cobre en Chile para detallar nuestra atractiva cartera de crecimiento orgánico de cobre en la región”, dijo BHP hace unas semanas en su reporte operacional del trimestre.

Se espera que dentro de las actividades, Henry sostenga una reunión con la ministra de Minería Aurora Williams.

La apuesta de BHP en el país no es solo por Escondida, sino que también busca optimizar la producción de sus otros yacimientos: Spence y Cerro Colorado. Esta última desde noviembre de 2023 se encuentra en proceso de cierre temporal -luego que se venciera el permiso de explotación y no consiguiera la autorización para extraer agua-, y actualmente buscarían reabrirla, ya que habrían encontrado depósitos de cobre en una zona aledaña a la mina. Para ello es vital el recurso hídrico, por lo que -considerando los compromisos ambientales de BHP- dentro de las opciones está la construcción de una desaladora o trasladar el recurso. La apuesta de la minera es que si todo sale bien, la etapa de construcción podría iniciarse en 2028.

Mike Henry, CEO de BHP. Foto: Bloomberg

El mejor presente de Escondida

BHP comenzó su año fiscal 2025 con un sólido desempeño operacional, reflejado en un aumento en la producción de cobre de 4% a 476 mil toneladas (kt).

De acuerdo al informe de la empresa, el crecimiento de la producción cuprífera se explicó, principalmente, por una mayor ley del mineral y recuperaciones en Escondida, que registró un alza de 11%, alcanzando las 403.200 toneladas en el período.

El buen rendimiento de la mayor mina de cobre del mundo se debió a una mayor ley de alimentación del concentrador, de 1%, y a mayores recuperaciones a medida que la minería avanzaba en áreas de mineral de mayor ley. De acuerdo a las estimaciones de la firma, se espera que la ley de alimentación del concentrador para el año fiscal 2025 se mantenga por encima de 0,90%.

El aumento en la producción se vio parcialmente contrarrestado por una producción de cátodos menor a la prevista, ya que continuaba la integración del proyecto FullSaL. La empresa indicó que se espera que dicho proyecto entre en producción a finales del año fiscal 2025.

Las otras grandes inversiones mineras

Si se concreta lo de BHP, sería otra gran inversión minera que se conoce este año luego de que en julio pasado Freeport McMoran (FCX) anunciara la expansión de la faena El Abra en Chile, donde invertirá US$ 7.500 millones para extender la vida útil de esta operación, ahí posee el 51% y el restante 49% está en manos de Codelco.

Por su parte, un monto de inversión histórico proyecta para este 2025 el brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals. “El número exacto no está definido aún. Pero el monto de inversión de 2025 será del rango de US$ 3.500 millones, una de las mayores realizadas por el grupo. Esto se explica por los proyectos que estamos impulsando y por inversiones en continuidad y desarrollo de mina en nuestras actuales operaciones”, señaló el CEO de la compañía, Iván Arriagada, a Diario Financiero en septiembre pasado.

La última gran inversión del sector fue la construcción de Quebrada Blanca 2 de Teck, que empezó con US$ 5 mil millones de gasto en capital y terminó costando US$ 8.200 millones.