Regulador de inversión extranjera y Tribunal Supremo de Australia aprueban compra de Azure por SQM-Hancock

En tierra derecha entró la operación de SQM y Hancock Properties para hacerse de la minera de litio Azure en Australia Occidental, por US$ 900 millones. El Foreign Investment Review Board (FIRB) y el Tribunal Supremo de Australia Occidental autorizaron la adquisición por parte de SH Mining –el vehículo de inversión creado para tal fin por la compañía chilena y la firma ligada a la millonaria australiana Gina Rinehart- por lo que hoy la acción fue suspendida en la Bolsa de Valores de Australia.

Tras la autorización del FIRB, Azure dijo el martes 30 de abril que el plan de adquisición seguía sujeto a "condiciones muy limitadas". El acuerdo se presentó el miércoles 1º de mayo ante el Tribunal Supremo de Australia Occidental y fue aprobado.

Además, la compañía minera Azure presentó hoy 2 de mayo ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones una copia de las órdenes dictadas por el Tribunal Supremo de Australia Occidental ("Órdenes judiciales") que aprueban el plan.

"El plan ahora es legalmente efectivo y se espera que se suspenda la cotización de las acciones de Azure en ASX a partir del cierre de operaciones de hoy (jueves 2 de mayo de 2024)", informó la empresa poco antes que los títulos accionarios de Azure fueran paralizados en la Bolsa.

"Los valores de Azure Minerals Limited ('AZS' en la Bolsa de Australia) se suspenderán de la cotización al cierre de operaciones de hoy, jueves 2 de mayo de 2024, según la Regla de cotización 17.2, luego de la presentación de órdenes de la Corte Suprema de Australia Occidental ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, que aprueba el esquema de acuerdo por mediante la cual SH Mining Pty Ltd, vehículo de licitación de propiedad conjunta de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (a través de su filial SQM Australia Pty Ltd) y Hancock Prospecting Pty Ltd (a través de su filial Hanrine Future Metals Pty Ltd), adquirirá la totalidad de las acciones emitida de Azure", informó la minera australiana a sus accionistas.

El interés de SQM y Hancock Properties por Azure radica en que su principal proyecto, Andover, en la zona de Pilbara, se perfila como uno de los yacimientos de litio tipo espomudeno más ricos de Australia.

Estado de la oferta pública de adquisición

Como el plan ahora es legalmente efectivo, explicó Azure, "una de las condiciones de la Oferta Pública de Adquisición (en caso de que el Plan no tenga éxito) no se cumplirá y la Oferta Pública de Adquisición se retirará con el consentimiento de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones de Australia".

Azure detalló que "la Oferta Pública de Adquisición no está abierta a más aceptaciones y todos los contratos que surjan de la aceptación de la Oferta Pública de Adquisición ahora son nulos".

Pago de la contraprestación del plan

Los accionistas de Azure inscritos en el registro de acciones de Azure a las 5:00 p. m. (hora de Perth) del lunes 6 de mayo de 2024 tendrán derecho a recibir 3,70 dólares australianos por acción de Azure en poder de la fecha de registro del plan de conformidad con los términos del mismo, dijo la compañía.

"Se espera que el plan se implemente y que la contraprestación del plan se pague a los accionistas elegibles de Azure el jueves 9 de mayo de 2024", enfatizó la compañía.