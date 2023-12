S&P baja calificación de Codelco en dos peldaños: menor producción eleva su carga de deuda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La preocupación por la mayor deuda y la menor producción llevaron a S&P Global Ratings a sumarse a lo que ya hizo Moody`s en octubre y Fitch Rating en noviembre: la agencia bajó la calificación crediticia de Codelco, pero en este caso en dos niveles.

De esta manera, la nota en moneda extranjera a largo plazo de la minera estatal chilena fue rebajada a BBB+ desde A, dijo S&P de acuerdo a lo informado por agencias.

La corporación del cobre intenta revertir la baja producción con los proyectos estructurales, que no lograron entrar a tiempo y excedieron el monto de inversión previsto. Por ello, S&P señaló que “esperamos que Codelco utilice más deuda en 2024 de lo que esperábamos anteriormente”.

La deuda de la compañía se sitúa en US$ 20.000 millones. Según Bank of America, las acreencias llegan a la mitad del valor de Codelco, que asciende a US$ 40.000 millones.

Pero en relación a su Ebitda, la cuprera estatal es la más endeudada del mundo: su deuda es casi seis veces el flujo de caja, muy alto considerando que las compañías mineras tratan de mantener una relación de este indicador con el Ebidta cercano a dos.

Al tercer trimestre de este año, la estatal registró una baja de 65% en sus excedentes, totalizando US$ 917 millones y su Ebitda se situó en US$ 3.116 millones.

Apoyo del Estado

La clasificadora de riesgo S&P no ve otra forma de financiamiento de las inversiones que suscribir más deuda.

“Tampoco esperamos capitalización por parte del propietario ni ningún otro tipo de alivio en este momento”, afirmó la agencia, según consigna Bloomberg.

La perspectiva de S&P para Codelco es estable dada la muy alta probabilidad de apoyo gubernamental en caso de dificultades financieras, argumentó la entidad.

Codelco ha explicado que este resultado se debe a la caída de la producción y los consecuentes mayores costos. Esta reducción productiva se explica, a su vez, por diversos eventos operacionales y el atraso de los proyectos estructurales, ambas variables que trabaja en revertir.

La corporación ha indicado que ya llegó al punto de inflexión y que proyecta una recuperación a partir del ejercicio 2024, cuando estiman producir 1,35 millones de toneladas métricas de cobre y alcanzar los niveles de 1,7 millones de toneladas en 2030. De hecho, ese fue el mensaje que entregó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, al primer mandatario, Gabriel Boric , cuando fue convocado la semana pasada a La Moneda para hablar de la situación de la estatal.

En esa ocasión, el directivo explicó que pese a los escollos, “hemos superado el aporte que se convino en el decreto de Hacienda”, agregó Pacheco. Lo comprometido con dicho ministerio es entregar al fisco de US$ 1.411 millones este año. “Espero que el próximo año también seamos capaces de superar la meta”, concluyó.