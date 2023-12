Socio de ILiMarkets: “Es un buen acuerdo; SQM podrá producir más a 2030”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un efecto del acuerdo entre Codelco y SQM es que a nivel agregado, Chile -actualmente segundo productor mundial de litio- aumentará la extracción los años siguientes, de manera que hacia fines de la década “producirá cantidades similares a Argentina y China” y en tanto que “Brasil emergerá como un productor importante”.

Así lo explicó el ex vicepresidente comercial de SQM y socio de la consultora iLiMarkets, Daniel Jiménez, quien puntualizó que esto explica porque en países como Argentina, China y Brasil “se avanza a una velocidad mucho más alta que en Chile”.

Hace unos años, nuestro país era el líder mundial en este segmento, pero la estructura del mercado y las regulaciones hicieron despegar las inversiones en Australia, hoy principal potencia en el mineral no metálico, clave para la electromovilidad, las baterías de energías renovables y otros usos.

Daniel Jiménez, socio de la consultora iLiMarkets “Desde un punto de vista de márgenes, las 300.000 toneladas métricas incrementales que se producirán entre 2025 y 2030 podrían reportar ingresos de US$ 5.000 millones a US$6.000 millones”.

¿Quién gana a nivel de empresas? El experto no lo duda: “es un buen acuerdo en el sentido de que en la práctica, SQM de acá a 2030 va a poder producir más de lo que de lo que hubiera podido producir sin este acuerdo y tiene más margen (de utilidad) que sin él”.

Además, para la minera no metálica la alianza implica que “SQM sigue siendo partícipe de la producción de litio en el Salar de Atacama desde 2030 en adelante hasta 2060”, afirmó.

Sobre el gobierno corporativo que se negoció en la asociación, el consultor precisó que “SQM seguirá manejando la operación y negocio hasta el 2030, y es de ahí en adelante el rol lo asume Codelco”. Añadió que “aquí está el desafío de que se mantengan los niveles de excelencia operacional”. Y es que SQM es reconocida internacionalmente por su eficiencia en la producción de los distintos negocios en los que está, no sólo en litio.

Sobre las ganancias del negocio, Jiménez explicó que todo dependerá de los precios. Se maneja un valor para los próximos años de US$ 20.000 la tonelada de LCE (carbonato de litio equivalente), en circunstancias -dijo- que el año pasado el promedio fue de unos US$ 50.000 por tonelada.

Los altos precios han hecho que el litio sea el principal negocio de SQM, responsable del 80% de los ingresos de la compañía. “Desde un punto de vista de márgenes, las 300.000 toneladas métricas incrementales que se producirán entre 2025 y 2030 podrían reportar ingresos de US$ 5.000 millones a US$ 6.000 millones y márgenes entre US$ 4.000 millones y US$ 4.500 millones, antes de royalty e impuestos”, precisó el experto.