Disney anuncia resultados que superaron las expectativas con ganancias impulsadas por el negocio de streaming

Los ingresos en el período finalizado el 28 de diciembre aumentaron 5% a US$ 24.700 millones. La compañía espera aumentar el número de suscriptores en sus plataformas de video este año mejorando los márgenes y generando más de US$ 1.000 millones en ganancias.

Walt Disney informó resultados fiscales del primer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, impulsados ​​por el éxito de taquilla Moana 2 y mayores ingresos de sus servicios de transmisión.

Excluyendo algunos ítems, las ganancias subieron a US$ 1,76 por acción, dijo Disney este miércoles, superando el promedio de US$ 1,42 de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg. Los ingresos en el período finalizado el 28 de diciembre superaron ligeramente las expectativas, aumentando 5% a US$ 24.700 millones.

El mejor desempeño de la operación de streaming y el estudio cinematográfico de Disney llevaron a un aumento de 31% en los ingresos operativos del trimestre. Otros negocios de Disney tuvieron dificultades, con una caída en los beneficios de las cadenas de televisión y los ingresos de parques temáticos estancados.

"En general, este trimestre ha demostrado ser un buen comienzo para el año fiscal y seguimos confiando en nuestra estrategia de crecimiento continuo", afirmó el director ejecutivo Bob Iger. Las acciones subieron menos de 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.

Ganancias apoyadas por streaming

Durante el período, aumentó el precio de los servicios de transmisión Disney+ y Hulu en hasta 25%. Eso contribuyó a ganancias de US$ 293 millones en el período, en comparación con una pérdida del año anterior, junto con una caída en los suscriptores de Disney+ a 124,6 millones de cuentas. Los analistas pronosticaban un total de 119 millones de suscriptores. En el segundo trimestre, Disney predice una disminución secuencial "modesta" en los suscriptores de Disney+.

El director financiero, Hugh Johnston, lo atribuyó a los efectos estacionales y dijo que los consumidores no parecen estar retrocediendo a pesar del aumento de precios.

“La expectativa es que seguiremos aumentando el número de suscriptores”, dijo Johnston en una entrevista en Bloomberg TV. Agregó que Disney mejorará los márgenes y ganará más de US$ 1.000 millones en ese negocio este año.

“El negocio del streaming está funcionando muy bien”, afirmó. Después de años de inversiones significativas, Disney ahora está viendo los beneficios, afirmó. “Creemos que el negocio del streaming será uno de los grandes impulsores de nuestra empresa en el futuro”.

El trimestre marcó el tercer período consecutivo de rentabilidad en streaming para Disney, ayudado por la introducción de un nivel con publicidad y una ofensiva contra las contraseñas compartidas, así como por los precios más altos.