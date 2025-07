Apple sorprende con sólidos resultados gracias a fuertes ventas del iPhone y repunte de su negocio en China

Los ingresos aumentaron 9,6% a US$ 94 mil millones, por sobre los US$ 89.300 millones que en promedio proyectaban los analistas. Los resultados ayudaron a disipar las preocupaciones de que los aranceles y las dificultades de Apple en Inteligencia Artificial estén afectando su negocio.

Apple reportó ingresos en el tercer trimestre que superaron por amplio margen las estimaciones de los analistas, impulsados por sólidas ventas del iPhone y de productos en China.

Los ingresos aumentaron 9,6% a US$ 94 mil millones en el período que finalizó el 28 de junio, según informó la compañía en un comunicado este jueves. Los analistas estimaban en promedio US$ 89.300 millones, según datos compilados por Bloomberg. Apple había proyectado un impacto negativo de US$ 900 millones por aranceles durante el trimestre, y señaló que los ingresos crecerían en un rango de un dígito bajo a medio.

Las ventas globales de iPhone aumentaron un 13,5 % interanual, alcanzando los US$ 44.600 millones. “Los tres grandes impulsores de nuestro rendimiento durante el trimestre fueron el iPhone, el Mac y los servicios”, dijo el director financiero de Apple, Kevan Parekh, a Financial Times.

Los ingresos por servicios, que incluyen la App Store, iCloud y Apple Pay, fueron de US$ 27.400 millones, un aumento de alrededor del 13% interanual y continuaron con un crecimiento de dos dígitos.



Los resultados ayudaron a disipar las preocupaciones de que los aranceles y las dificultades de Apple en inteligencia artificial estén afectando su negocio. La compañía también ha estado protagonizando un retorno en China, un mercado donde las marcas locales de teléfonos han ganado terreno entre los consumidores.

Las acciones de Apple subieron en las operaciones posteriores al cierre tras el anuncio. Hasta ahora, acumulaban una caída de 17% en el año, dejando a la compañía muy por debajo de Nvidia y Microsoft entre las empresas más valiosas del mundo.

Apple no entregó proyecciones en su informe, manteniendo la política que adoptó durante la pandemia de Covid. Sin embargo, probablemente dé alguna orientación para el cuarto trimestre durante su conferencia de resultados.