Recuperación en precio del azúcar y pasta de tomate impulsó ingresos de Iansa en primer semestre

La recuperación de los precios internacionales del azúcar y la pasta de tomate impulsaron los ingresos de Empresas Iansa, según sus últimos datos financieros. En el primer semestre de 2022, la compañía vendió US$ 264,8 millones, un incremento de 10,2% respecto al mismo período de 2021.

En concreto, en los primeros seis meses del año el valor del azúcar refinada mostró un aumento promedio de US$ 530 por toneladas, un 17,3% más alto que enero y junio del período pasado, cuando la cifra fue de US$ 452 por tonelada. "Este aumento se debe a las actuales condiciones de oferta y demanda del mercado internacional", dijo Iansa en sus análisis razonado.

En relación al negocio de pasta de tomate y pulpas de Patagoniafresh, se implementó una segunda línea para ampliar la capacidad de pulpa de fruta que ya está funcionando a plena capacidad. Actualmente, los esfuerzos están concentrados en duplicar la capacidad de pasta de tomate. Esta ampliación de la capacidad de la línea de tomates estará operativa en febrero de 2023.

El Ebitda reportado fue de US $13,7 millones en este primer semestre, es superior en US $3 millones al informado al 30 de junio de 2021, lo que permitió mejorar sus resultados reduciendo las pérdidas de la compañía este primer semestre a US$ 0,7 millones, un 77% menor que el mismo período del año anterior, cuando los números en rojo fueron por US $2,4 millones.