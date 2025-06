Samsung está creando una plataforma para que los pacientes compartan datos con los médicos tratantes

Samsung Electronics Co. planea desarrollar una plataforma para que los usuarios compartan datos de salud directamente con los médicos entre visitas, lo que intensificará la competencia en la carrera por la atención médica impulsada por la tecnología.

Durante las citas, los médicos suelen compartir recomendaciones o sugerencias de fitness, pero no siempre es fácil recordar las indicaciones. En una entrevista, el Dr. Hon Pak, ejecutivo de Samsung Health, afirmó que la empresa está trabajando en herramientas para reducir esa desconexión, transferir los datos recopilados en los relojes a una ubicación central y animar a los usuarios a mantenerse al día con los objetivos marcados por los médicos.

"Hay muchas innovaciones, pero están aisladas", dijo Pak. "Creemos que existe la responsabilidad y el potencial de llevar la experiencia a un ecosistema para que los usuarios tengan una experiencia más sencilla, en lugar de tener que utilizar diez aplicaciones diferentes para gestionar su estado de salud".

Ese nuevo centro no se lanzará hasta dentro de un tiempo, pero la empresa anunció el lunes nuevas funciones para sus relojes inteligentes. Las mejoras, que forman parte de una actualización del software One UI 8, incluirán herramientas para medir los niveles de antioxidantes y la carga vascular, así como un entrenador de running y mejoras en la gestión del sueño. Las funciones estarán disponibles en los modelos Samsung Galaxy Watch del año pasado, y la herramienta de entrenamiento para irse a dormir llegará al Galaxy Watch 5 y a los dispositivos más recientes.

Se lanzarán como parte de un programa beta este mes en Estados Unidos y Corea del Sur.

Para comprobar los niveles de antioxidantes en un reloj Samsung de nueva generación, los usuarios podrán presionar con la yema del dedo los sensores situados en la parte posterior del dispositivo. Si es necesario, la función puede sugerir cambios nutricionales, como comer alimentos ricos en antioxidantes, como las bayas, para mejorar los resultados.

La función de carga vascular mide las ondas del pulso mientras el usuario duerme para determinar cuánta presión está ejerciendo sobre sus arterias. El objetivo es identificar mejor el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y otros problemas cardiovasculares.

La nueva función de carrera ayuda a las personas a entrenar para las carreras después de analizar el rendimiento básico en la carrera. También hay una mejora que sugiere al usuario cuándo debe irse a dormir basándose en los datos que ha analizado durante los últimos días.

Los relojes inteligentes, que en un principio estaban pensados como dispositivos complementarios para ver las notificaciones del smartphone y utilizar aplicaciones, cada vez se parecen más a los relojes deportivos y, en algunos casos, a los wearables de grado médico. Otras marcas, como Apple Inc., Garmin Ltd. y Google, de Alphabet Inc., han avanzado mucho en la medición de las afecciones cardíacas y el sueño.

El cambio hacia la incorporación de más funciones de salud en los dispositivos portátiles coincide con otras tendencias, según Pak, como el aumento de las enfermedades crónicas, la escasez de mano de obra y el aumento de los costes sanitarios. Esto ha llevado a que más personas busquen atención médica desde casa. "La carga recae ahora en los pacientes y las familias que tienen que proporcionar esa atención", afirmó. "Por eso, tenemos que estar en el hogar»"

Samsung tiene alrededor de 68 millones de clientes activos mensuales que utilizan su plataforma de salud, dijo Pak. En el futuro, se incorporarán más sensores de salud a los dispositivos Samsung, incluidos los auriculares, afirmó. El gigante tecnológico con sede en Corea del Sur sigue trabajando en funciones relacionadas con el seguimiento de la presión arterial —sin manguito para la calibración— y el seguimiento no invasivo de la glucosa. Pero esas mejoras aún tardarán años en llegar.