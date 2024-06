Acreedores contraatacan y ponen sobre la mesa US$ 175 millones para potencial reorganización de WOM en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La discusión de WOM y sus acreedores en el marco del proceso que se desarrolla en el Tribunal de Quiebras de Delaware, Estados Unidos, no se detiene. Ahora, el grupo ad hoc -que está empujando por traer la reorganización de la compañía a Chile-, presentó ante esa corte de EEUU un compromiso para poner sobre la mesa US$ 175 millones para financiar la operación de la empresa en el marco de un potencial proceso de reorganización judicial en nuestro país.

Mediante una declaración a la jueza Karen B. Owens, el abogado Octavio Bofill, de Bofill Mir abogados -y asesor del grupo ad hoc- afirmó que la legislación chilena cuenta con los mecanismos suficientes para poder llevar una reorganización de este tamaño, y que incluso, si el proceso se desenvuelve en Chile, el financiamiento estaría asegurado.

“Los acreedores ad hoc se complacen en informar su interés en proporcionar a los deudores una línea de financiamiento garantizada prioritaria de hasta US$ 175 millones. Este es un acuerdo para comprometerse solidariamente y no conjuntamente a proporcionar el financiamiento, sujeto a los términos y condiciones establecidos en esta carta y acuerdos de financiamiento definitivos y documentación relacionada para el fondo”, se desprende de la carta misiva presentada por los acreedores.

De acuerdo al documento presentado por Bofill, los recursos los inyectarán tres entidades financieras: Amundi US, Man GLG y Moneda, donde cada institución se compromete con US$ 12,9 millones, US$ 74,8 millones y US$ 87,3 millones respectivamente.

Reorganización más rápida y rentable

A su vez, el abogado chileno aseguró que “la promulgación de la Ley de Insolvencia chilena cambió el paradigma de las leyes concursales de un sistema basado en sanciones que miraba con sospecha a las empresas en quiebra financiera, a un sistema centrado en brindar a las empresas en problemas oportunidades para superar las dificultades financieras y reorganizar sus operaciones y reestructurar su endeudamiento mediante un acuerdo de reestructuración vinculante con sus acreedores”.

Señaló que -actualmente- la Ley de Insolvencia chilena enfatiza el principio de mantener en funcionamiento a las empresas viables y prioriza la reorganización o reestructuración de los deudores sobre su liquidación.

Además, Bofill destacó en su declaración que los procedimientos de reorganización en Chile son más rápidos y rentables en comparación a los que se realizan en EEUU, ya que brindan a deudores y acreedores resoluciones rápidas para sus casos de reestructuración.

Según el profesional, “un procedimiento de reorganización típico chileno se resuelve en aproximadamente tres a seis meses, independientemente del tamaño del caso (...) lo que respalda aún más la propuesta de que estos procedimientos se resuelven de manera expedita”.

Sumado a esto, el representante del grupo ad hoc señaló que -basado en su experiencia personal y conocimiento sobre procedimientos de insolvencia de empresas chilenas que se han acogido al Capítulo 11 en Estados Unidos y la información pública disponible- “los costos de los procedimientos de reorganización chilenos son significativamente menores”.

Un ejemplo que expuso fue que en el caso del proceso desarrollado bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras de EEUU por parte de Latam Airlines, los honorarios de los abogados americanos de la compañía ascendieron a US$ 91,8 millones en los 24 meses que duró el proceso.

En ese sentido, señaló que “basándome en mi experiencia ejerciendo la abogacía en Chile y administrando una firma de abogados chilena, estimaría que los honorarios y gastos legales de una reorganización chilena serían una fracción de los honorarios legales involucrados en un procedimiento del Capítulo 11”.

Aumento en el financiamiento

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el grupo de acreedores propone un monto importante para dar oxígeno a sus operaciones.

El asesor financiero de Dechert -estudio de abogados representante del grupo ad hoc- Eli G. Silverman, Director General de Ducera Partners LLC, presentó ante la Corte de Delaware su declaración en apoyo de la moción de los acreedores de WOM para una orden que desestimara los casos del Capítulo 11.

En ese sentido, Silverman abordó -entre otros temas- las distintas propuestas que se le hicieron a WOM antes de que se acogieran al Capítulo 11, y los intentos de negociación con los deudores para lograr evitar que llevaran el proceso a Estados Unidos.

En su declaración se dio a conocer que antes de que WOM entrara al Capítulo 11 -y luego de varias propuestas de financiamiento que fueron rechazadas por los deudores-, los acreedores le habían ofrecido un plan de refinanciamiento por hasta US$ 135 millones.

Según el asesor financiero del grupo Ad Hoc, se “aumentó el compromiso de financiamiento potencial total a US$ 135 millones, proporcionando aún más liquidez a la compañía en un esfuerzo por evitar la quiebra”.

Dicho esto, cabe recordar que la fecha clave del proceso en que se enfrentarán cara a cara ambas posiciones -deudores y acreedores-se llevará a cabo el 20 y 21 de junio. Esta audiencia sería la instancia que definiría si el proceso de reorganización seguirá su trayecto en Estados Unidos, o si deberá trasladarse e iniciar su tramitación en Chile.