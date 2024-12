Chris Bannister celebra acuerdo de reestructuración entre WOM y sus acreedores: "Una conclusión exitosa parece cercana"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El "Tío WOM" no pudo evitar celebrar el logro de la compañía de telecomunicaciones en los tribunales de Estados Unidos.

Esto, luego de que la firma confirmara que alcanzó un acuerdo de reestructuración con el Grupo Ad Hoc (AHG) el sábado pasado tras lo cual el exCEO de la telco Chris Bannister comentó en su Linkedin que “8 meses después, el lado positivo del capitalismo brilla, mostrando que, si bien el capitalismo necesita un monitoreo constante para prevenir abusos, sigue siendo el mejor modelo que tenemos para mejorar la riqueza global y reducir la desigualdad”.

“Hace 8 meses WOM entró en el Capítulo 11. Lo que había sido la hija de una historia de éxito de de las empresas de telecomunicaciones de Latam desde su lanzamiento en 2015 y hasta que me fui 4 años después, se convirtió en una triste historia de una empresa exitosa que necesitaba una reestructuración de capital para salvar su negocio principal y proporcionar efectivo a los acreedores. Lo que llevó a este resultado, ¡depende de quién esté escribiendo la narración!”, mencionó en la red social.

Cabe destacar que Bannister a lo largo de este proceso de Capítulo 11 ha desempeñado el rol de asesor del Grupo ad hoc, por lo que mantiene un acuerdo de confidencialidad y ha tenido que guardar silencio a lo largo del proceso.

No obstante, luego de que se anunciara que la compañía de telecomunicaciones alcanzó un acuerdo de reestructuración con el grupo el grupo de acreedores que posee aproximadamente el 60% de los Bonos No Garantizados de la compañía, el Tío WOM sostuvo que “se han tomado muchos caminos para llegar a esta etapa, exigiendo resiliencia, agallas y determinación, pero una conclusión exitosa parece cercana.

Dicho esto, el ex CEO señaló que “el Grupo Adhoc (AHG) que ha estado involucrado con WOM durante más de 3 años, conoce su historia, como una de las pocas empresas de telecomunicaciones globales que pasó del número 4 al 2. También saben de sus activos tráficos, la red 5G más grande de Chile, una de las más grandes del mundo por población y el único operador chileno que aún posee sus redes de fibra y móviles”.

Además, agregó: “donde hay voluntad, hay un camino y apoyé al grupo para que esto sucediera. Chapter 11 ha sido un proceso largo, ahora esperemos una pronta salida de los tribunales de EEUU La siguiente fase para WOM es salir del C11, entonces la intensidad y la diversión de reconstruir una empresa genial para cambiar Chile puede comenzar (de nuevo)”.

Acuerdo de restructuración

El acuerdo contempla una valoración de WOM de US$ 1.600 millones y una inyección de hasta US$ 500 millones en nuevo capital, asegurada por el AHG. Este financiamiento se estructurará mediante una oferta que incluye US$ 95 millones en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030, así como hasta US$ 405 millones destinados a adquirir el 92% de las acciones ordinarias de la compañía reorganizada. Además, el plan contempla una reducción neta de la deuda financiera de aproximadamente US$650 millones, fortaleciendo la posición financiera de WOM.

Una parte central del plan es la compensación diseñada para los acreedores no garantizados. Estos tendrán la opción de elegir entre una “compensación no monetaria”, que incluye nuevos bonos garantizados, acciones ordinarias de la compañía reorganizada y derechos para participar en la oferta de valores, o un pago proporcional en efectivo de hasta US$ 70 millones. Según el plan, las acciones ordinarias existentes serán extinguidas sin contraprestación, mientras que el financiamiento DIP (deudor en posesión) por US$ 210 millones será liquidado en efectivo como parte de la reestructuración.

El acuerdo también asegura el financiamiento completo del plan de negocios de WOM, lo que incluye la expansión de su infraestructura de red 5G en Chile, un componente clave para el crecimiento futuro de la compañía

El proceso sigue sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en el Distrito de Delaware, una etapa necesaria para implementar la propuesta de reestructuración. WOM ya ha presentado la solicitud de aprobación, y la compañía espera completar el proceso y salir del Capítulo 11 a principios de 2025.