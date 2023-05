Concesionario de portabilidad de Brasil busca entrar a dar este servicio en Chile en licitación 2024: "nuestras ganas de participar son absolutas"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cleartech busca salir de Brasil y expandirse en Latinoamérica. La compañía con base en Sao Paulo es la entidad que se dedica a manejar la portabilidad de más de 140 millones de dispositivos en su país de origen, pero la idea ahora es ampliarse a otros mercados de habla hispana como México, Colombia y Chile. Justamente en nuestro territorio, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) abrirá en 2023 el concurso para renovar el contrato de este servicio y la tecnológica explicó que está preparándose para armar una propuesta técnica-económica.

En 2020, los anteriores dueños de Cleartech -Instituto de Tecnológico de Brasil- decidió vender la propiedad al ingeniero civil portugués, Luis Bandeira, quien durante 15 años fue asesor de la compañía. "Mi visión es diferente a los antiguos dueños, queremos ser una empresa latinoamericana, no sólo brasileña. Desde que ingresé comenzamos a desarrollar esta estrategia que tiene como meta abrir oficina en varios mercados para convertirnos en los operadores de portabilidad numérica", dijo Bandeira.

“Al cierre de 2020, facturamos US $ 30 millones y nuestro plan es duplicar los ingresos con la entrada a nuevos países”, señaló la firma.

Actualmente el empresario es el controlador de Cleartech con 70% de las acciones, y el resto está en manos de otros socios. La compañía cuenta con una base laboral de 150 personas y mantiene cerca de US $120 millones en contratos. "Decidí entrar a la empresa porque tiene muy buenas proyecciones. Desde que ingresé vendimos una unidad de negocios de ciberseguridad. para dedicarnos con profundidad a otros tipos de negocios. Al cierre de 2020, facturamos US $ 30 millones y nuestro plan es duplicar los ingresos con la entrada a nuesvos países", agregó.

Cleartech tiene cuatro unidades de negocios: portabilidad numérica (encargarse de trasladar a un suscriptor de una compañía a otra); medición de calidad y velocidad de internet fija y móvil; cálculo de costos de interconexión entre operadores; y producción de información sobre abonados para hacer estadísiticas.

En Brasil la compañía dice que hace 60 millones de mediciones de calidad al día y mantiene a 270 prestadoras de servicios conectadas a su red. Por lo mismo, cuando quedaron fuera de la licitación de Operador Técnico Independiente (OTI) que cerró en diciembre pasado, Bandeira expresó que "no entendemos por qué quedamos descalificados, sin ninguna explicación. Nos eliminaron a base de reglas que desconocemos. Y a nuestro competidor que ganó, luego le modificaron las bases porque no tenía capacidad financiera para proveer los servicios. Y eso no es serio, no es correcto".

Demanda a Subtel y la portabilidad

El dueño controlador de Cleartech expresó que su plan es entrar a Chile en otro tipo de servicio: la portabilidad numérica. Sin embargo, mantiene una demanda contra Subtel en la Corte de Apelaciones para conocer las razones que lo dejaron fuera del concurso pasado. "No nos importó perder, pero el hecho de no contar con la información nos decepciona. Chile tiene una gran reputación en el mercado de las telecomunicaciones y pensar que podrían haber intereses comprometidos no es congruente con la imagen de país que tenemos. Queremos invertir en un territorio que tenga condiciones objetivas para calificar", manifestó el empresario.

Pese al conflicto, Luis Bandeira explicó continúa con la intención de abrir oficinas en Chile a través de una subsidiaria, porque es un mercado "estratégico" que le permitirá alcanzar su meta de entrar en varios países de Latinoamérica. "Es importante para nosotros tener certezas que en el próximo concurso no se repitan los problemas del anterior. Nuestras ganas de participar son absolutas. Cuando decidimos ir a la Corte nuestro objetivo no era agredir a la autoridad ni las entidades pública u operadoras, pero sí usamos un recurso que es nuestro derecho de exigir resolver los conflictos con transparencia", manifestó el empresario.

Pronto la Subtel abrirá el proceso de licitación para la portabilidad, servicio que desde su creación está en manos de Iconnect. Sin embargo, el dueño de Cleartech dijo que quiere dar una dura batalla y ya está preparándose para dar una oferta. A sus ojos, el proceso legal abierto contra Subtel no debería incidir en este concurso. "Si influye, significa que algo anda mal, porque ese comportamiento va en contra de un país moderno. Tenemos derecho de preguntar sobre la descalificación", afirmó.