Las previsiones de Nvidia no cumplen las estimaciones más elevadas para la estrella de la IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Nvidia Corp. presentó un pronóstico de ingresos que no cumplió con las expectativas más altas, lo que demuestra que su vertiginoso crecimiento impulsado por IA tiene sus límites.

Las ventas del cuarto trimestre fiscal serán de aproximadamente US$ 37.500 millones, dijo la compañía en un comunicado el miércoles. Aunque la estimación promedio de los analistas era de US$ 37.100 millones, según datos compilados por Bloomberg, las proyecciones llegaron a los US$ 41.000 millones.

Las perspectivas sugieren que el entusiasmo por la IA puede estar superando a la realidad. Los inversionistas de Nvidia hicieron subir las acciones casi un 200% en 2024, lo que la convertiría en la empresa más valiosa del mundo. Pero el fabricante de chips ha tenido problemas para satisfacer la demanda de sus productos y ha tenido problemas de producción este año.

Las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 5% en las operaciones posteriores al anuncio. Previamente cerraron a US$ 145,89 en Nueva York.

A pesar de las decepcionantes perspectivas, el crecimiento de Nvidia en los últimos dos años ha sido asombroso. Sus ventas están a punto de duplicarse por segundo año consecutivo y ahora obtiene más dinero en ganancias que lo que solía generar en ingresos totales.

El mayor generador de ingresos de la empresa es su chip acelerador, que ayuda a desarrollar modelos de IA bombardeándolos con datos. Desde que el chatbot ChatGPT de OpenAI debutó en 2022, un frenesí de servicios de inteligencia artificial ha creado una demanda insaciable del producto.

Otros informes de resultados recientes han dado señales sólidas para la IA. Los principales clientes de Nvidia, incluidos Microsoft Corp., AWS de Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc., han reafirmado su compromiso de invertir en infraestructura de IA.

Nvidia busca mantenerse por delante de sus rivales acelerando su ritmo de innovación. Esto incluye el compromiso de actualizar su gama de productos anualmente. La empresa está presentando actualmente un diseño llamado Blackwell, que es más rápido y tiene una capacidad mejorada para conectarse con otros chips.

Sin embargo, los desafíos de fabricación han ralentizado el lanzamiento de Blackwell. Por ahora, Nvidia no puede satisfacer todos los pedidos que recibe, según ha dicho la empresa. Una vez que mejore la producción, habrá suministros abundantes, según el director ejecutivo Jensen Huang.

Nvidia solo ha incumplido las previsiones de los analistas sobre ingresos trimestrales una vez en los últimos cinco años, y ha superado las expectativas hasta en un 20% en los últimos períodos, lo que ha puesto el listón muy alto para su rendimiento.

Su división de centros de datos por sí sola tiene ahora más ingresos que sus dos rivales más cercanos, Intel Corp. y Advanced Micro Devices Inc., en total. Los ingresos netos de este año van camino de superar los ingresos de Intel, una empresa que fue la más grande de la industria de los chips durante décadas.

En el tercer trimestre las ventas de la empresa llegaron a US$ 35.100 millones, un 17% más que el año anterior y por encima de las previsiones. Por su parte, las ganancias alcanzaron los US$ 19.300 millones, también sobre las previsiones de Wall Street.