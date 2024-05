Más espectro, generar aplicaciones industriales y compartir redes: las propuestas del sector de telecomunicaciones para rentabilizar el 5G

El titular de la Subtel, Claudio Araya, afirmó a DF que la industria de las telecomunicaciones no es inmune a la crisis económica, pero sostuvo que está lejos de estar en quiebra y, a su juicio, en realidad las compañías del sector están en una crisis de crecimiento.

En esta línea, el subsecretario de Telecomunicaciones, enfatizó que al sector le ha faltado osadía en materia de generación de nuevos productos. “Cuando la industria dice que los números están estrechos, les encuentro razón, es evidente. Tenemos más de 25 millones de líneas móviles, el parque no crecerá. Si las empresas necesitan aumentar sus ingresos, tienen que ir a otro lado y el 5G lo permite, pero no lo están haciendo”, sostuvo Araya.

En ese sentido, ante la falta de capacidad, el subsecretario comentó que durante el actual Gobierno se hará una tercera licitación 5G, lo que implicará la entrega de 100 MHz en la banda 3,5 GHz. Así, la autoridad busca zanjar los problemas que, estima, se producirán en los próximos años.