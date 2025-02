El optimismo de Nvidia: pone sus fichas en su línea Blackwell y estima ventas por sobre lo esperado para el primer trimestre

Las ventas serán de aproximadamente US$ 43 mil millones en el primer trimestre fiscal, que se extiende hasta abril, informó la compañía este miércoles.

La empresa líder en computación de Inteligencia Artificial (IA), Nvidia, entregó un pronóstico optimista de ingresos para el trimestre en curso, tranquilizando a los inversionistas respecto a que el gasto en IA sigue siendo sólido.

A su vez, el fabricante de chips en el centro de un auge del gasto en inteligencia artificial, ofreció una visión entusiasta de su muy esperada línea Blackwell, lo que ayudó a calmar los ánimos en los participantes del mercado después de entregar números trimestrales buenos, pero no excelentes.

Las ventas serán de aproximadamente US$ 43 mil millones en el primer trimestre fiscal, que se extiende hasta abril, informó la compañía este miércoles. Los analistas habían estimado en promedio US$ 42.300 millones, con algunas proyecciones que llegaban hasta los US$ 48 mil millones.

Las acciones de Nvidia subieron menos del 1% en las operaciones extendidas de este miércoles tras la publicación del informe. La acción había caído 2,2% en lo que va del año, luego de las alzas estratosféricas en 2023 y 2024 que convirtieron a Nvidia en el fabricante de chips más valioso del mundo.

Carrera por lA

Nvidia ha sido el mayor beneficiario del enorme auge del gasto en IA, duplicando el tamaño de sus ingresos en los últimos dos años. Muchas de las mayores empresas tecnológicas están invirtiendo decenas de millas de millones de dólares en hardware para centros de datos, y Nvidia es el vendedor dominante de procesadores que crean y ejecutan software de IA.

De cara al informe de resultados, los analistas habían expresado su preocupación por el crecimiento a corto plazo del mayor negocio de Nvidia, que atiende a clientes de centros de datos. La gran interrogante era si las restricciones de suministro y la transición al diseño más reciente de la compañía, Blackwell, ralentizarían el crecimiento. La nueva tecnología es más sofisticada, lo que implica desafíos en la fabricación.

La compañía obtuvo $11 mil millones en ingresos gracias a su línea Blackwell en el cuarto trimestre, describiéndola como "la rampa de producto más rápida" de su historia, según el director ejecutivo Jensen Huang en un comunicado, lo que impulsó un alza en las acciones cercano al 2,5% en las últimas operaciones.

Las perspectivas llegan en un momento oscilante para la industria de la IA. Las acciones de Nvidia han caído fuertemente este año debido a las preocupaciones de que los operadores de centros de datos reducirán en gastos. La startup china DeepSeek se sumó a estos temores tras lanzar un potente modelo de IA a bajo costo, causando que Nvidia perdiera US $ 589 mil millones de capitalización en un solo día de negociación, un récord para los mercados.

Sin embargo, clientes clave de Nvidia, como Microsoft, han mantenido sus planes de gasto de capital, lo que sugiere que el auge de la inversión en inteligencia artificial seguirá siendo fuerte.

Aunque las ventas del cuarto trimestre fiscal de la compañía superaron las estimaciones de los analistas, lo hicieron por el margen más pequeño desde febrero de 2023. Mientras tanto, las ganancias tuvieron el menor margen de aumento desde noviembre de 2022, según datos compilados por Bloomberg.