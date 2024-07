Se formaliza la renuncia de WOM a la banda 26 GHz

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Después de más de dos meses, se hizo efectiva la renuncia de WOM a sus concesiones de la banda 26 GHz.

Este viernes, el Diario Oficial publicó el decreto que certifica la extinción de concesiones de servicio público de telecomunicaciones en la banda de frecuencias de 25,90 - 26,30 GHz que se adjudicó en 2021 la compañía, tal como esta lo había solicitado.

Esto se da bajo el marco de la reorganización financiera de WOM, luego de que la telco se haya acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos tras registrar pasivos por US$ 1.600 millones.

En ese sentido, cabe recordar que fue en Tribunal de Quiebras de Delaware donde la firma ligada al fondo de inversión Novator Partners solicitó la renuncia a las concesiones de la banda 26 GHz, una de las cuatro concesiones que le otorgó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a la empresa en el primer concurso público de 5G.

Cabe destacar que WOM en 2021 se adjudicó 15 concesiones en esta banda, cada una de las cuales -según indican las bases del concurso- tenían un monto de 8.000 UF.

Según señala el escrito publicado, WOM no desplegó obras por lo que esta banda no fue explotada por la empresa ni existen usuarios del servicio. Dicho esto, de acuerdo a lo estipulado por Ley General de Telecomunicaciones, por no haber ejecutado los proyectos técnicos comprometidos en el concurso público de banda 26, la Subtel le debe cobrar a WOM las boletas de garantía, las que alcanzan un monto de más de US$ 4,5 millones.

Razones de la renuncia

Altos costos, falta de usuarios disponibles y sin atractivo comercial fueron los argumentos que usó en su minuto el vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM, Eduardo Jara, para solicitar al Tribunal de Quiebras de Delaware la autorización para que la empresa renuncie a esta banda.

De hecho, de acuerdo a los cálculos de la operadora, para echar a andar esta tecnología se requería de US$ 10 millones como mínimo. “La solicitud de renuncia a concesiones sin uso en la banda 26 GHz, se debe a que esta tecnología es aún muy preliminar para este negocio y a nivel mundial está frecuencia no ha sido explotada. Es importante aclarar que no existen servicios operativos, en consecuencia, tampoco clientes que la utilicen”, sostuvo la empresa de telecomunicaciones ante el Tribunal de Quiebras.

En esa línea, la empresa en mayo de 2024 afirmó que “lamentablemente, la tecnología de 26 GHz se ha quedado obsoleta en todo el mercado de las telecomunicaciones. Desde 2021, la tecnología aplicable ha evolucionado y la demanda del espectro de 26 GHz para 5G ha disminuido vertiginosamente”.