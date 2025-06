Subtel otorga concesión a norteamericana Verizon para operar en Chile

Mediante el decreto 53 del año 2025, hoy la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) otorgó la concesión de servicio público de telecomunicaciones a Verizon Chile S.A., subsidiaria en el país de la norteamericana Verizon Communications Inc., fundada en 1983 como Bell Atlantic.

La compañía con sede en West Street 140, Nueva York, es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de comunicaciones, tecnología, información y streaming para consumidores, empresas y entidades gubernamentales. Con presencia global, ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en redes y plataformas.​

La compañía registró en 2024 ingresos operacionales por US$ 134.738 millones, en tanto que su cash flow fue de US$ 36.912 millones y sus inversiones, de US$ 17.090 millones.

Según señaló Verizon en su reporte a la SEC, la firma posee y opera "una de las redes globales de fibra óptica más grandes del mundo, brindando conectividad a clientes comerciales en más de 180 países".