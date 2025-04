Trump evalúa prórroga temporal a los automóviles ante inminentes aranceles a las piezas

US$ 4.500 millones se podrían añadir en costos para vehículos de baja gama por las tarifas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que explora posibles exenciones temporales a sus aranceles sobre vehículos y repuestos importados, con el objetivo de brindarla más tiempo a las automotrices de establecerse en el país.

“Estoy considerando algo para ayudar a las compañías automotrices con esto”, dijo Trump a los periodistas este lunes en el Despacho Oval. “Están cambiando a piezas fabricadas en Canadá, México y otros lugares, y necesitan algo de tiempo, porque las van a fabricar aquí”, agregó, sin especificar la extensión de la pausa.

Presiones de la industria

Los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit llevan semanas presionando a la administración Trump para que excluya ciertos componentes de bajo costo para autos de los aranceles previstos.

Ford, GM y Stellantis han admitido su disposición a pagar aranceles sobre autos terminados y componentes grandes como motores y transmisiones, según personas familiarizadas con el asunto.

“Tiene que haber algún tipo de vía para implementar los cambios que la administración desea”, dijo Mitch Zajac, abogado especializado en cadenas de suministro de Butzel Long en Detroit. “Si tenemos que hacerlo, no se puede hacer de la noche a la mañana”.

Representantes de las empresas han informado a la administración que la aplicación de aranceles amplios a las piezas incrementaría los costos y generaría advertencias sobre beneficios y despidos que irían en contra del objetivo de reconstruir la industria estadounidense.

Se espera que los fabricantes de autos asuman gran parte de la carga arancelaria, al menos inicialmente, dado que los márgenes de beneficio de muchos fabricantes de piezas ya son muy bajos.

Los aranceles podrían añadir hasta US$ 20 mil al costo de algunos vehículos de lujo importados, según un informe de Anderson Economic Group. Incluso en el segmento de baja gama del mercado, los sedanes pequeños y los crossovers con alto contenido estadounidense podrían generar costos adicionales de entre US$ 2.500 y US$ 4.500.

El informe del grupo estimó el impacto en los consumidores estadounidenses en US$ 30 mil millones durante el primer año completo. Esto tendría un impacto sustancial en la asequibilidad, dado que los compradores ya se enfrentan a precios promedio de autos nuevos cercanos a los US$ 50 mil.

Chips y medicamentos

Por otra parte, la Casa Blanca siguió adelante con sus planes de imponer aranceles a las importaciones de semiconductores y productos farmacéuticos, iniciando investigaciones dirigidas por el Departamento de Comercio.

Este último indicó que había comenzado a indagar el impacto en la seguridad nacional de EEUU de las “importaciones de semiconductores y equipos de fabricación de semiconductores”, así como de “productos farmacéuticos e ingredientes farmacéuticos, incluidos productos farmacéuticos terminados” en un par de avisos de registro.

Representante europeo inició negociaciones en Washington