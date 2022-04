Opinión FT: Netflix en desesperación por menores oportunidades para aumentar el número de usuarios

La era de la comodidad ha terminado oficialmente en Netflix. El pionero del streaming anunció que había agregado solo 500.000 suscriptores en el primer trimestre, incluso excluyendo las pérdidas de sus operaciones rusas. Para el trimestre en curso, pronosticó una pérdida preocupante de 2 millones de usuarios.

A modo de comparación, en 2020 Netflix agregó 37 millones de suscriptores. Las ganancias y el flujo de efectivo siempre han sido escasos, pero se toleraron porque la empresa podía apuntar a una base de usuarios en expansión en todo el mundo.

Ahora, el jefe desesperado, Reed Hastings, está haciendo movimientos que podrían alejar a los suscriptores ya asustadizos.

En enero, Netflix elevó su precio base en Estados Unidos a US$ 15,49 por mes desde US$ 13,99. Hoy estima que al menos 100 millones de usuarios ven Netflix a través de contraseñas compartidas. La compañía planea exprimir los ingresos de esos usuarios gratuitos.

La compañía, famosamente obsesionada con una experiencia limpia para el cliente, también quiere crear un nivel de suscripciones con publicidad de menor precio para detectar a los usuarios sensibles a los precios, o tal vez canibalizar su base de clientes existente.

La competencia es salvaje en el streaming. Ha surgido una serie de imitadores de Netflix, incluidos HBO, Hulu, Disney y Peacock. Todos tienen bolsillos profundos para comprar contenido. Mientras tanto, los gustos de YouTube y TikTok atraen la atención con videos generados por usuarios que son efectivamente gratuitos.

El número de horas del día para ver todo este contenido sigue siendo decididamente inelástico.

Las acciones de Netflix caminan a perder US$ 42 mil millones después del shock de caída de suscriptores

Las acciones de Netflix cayeron un 25% en las operaciones posteriores al mercado. Como Lex ha señalado anteriormente, la gran rotación de las acciones de crecimiento tecnológico las deja vulnerables a caídas repentinas y fuertes en respuesta a malas noticias. Desde el precio máximo de sus acciones a finales del año pasado, las acciones de Netflix se han desplomado más de un 60%, lo que refleja una pérdida de alrededor de US$ 200.000 millones en valor accionario.

En un punto positivo, la empresa generó US$ 800 millones en flujo de caja libre en el primer trimestre. Pero incluso la anualización de esa cifra llega a solo US$ 3.200 millones frente a su capitalización de mercado actual implícita de alrededor de US$ 120 mil millones. Los recursos eran lo suficientemente escasos en el primer trimestre como para que Netflix se abstuviera de recompras de acciones incluso cuando sus papeles cotizaban a la baja.

La carrera armamentista del streaming tiene dos ganadores principales. Primero, los clientes que se suscriben a múltiples servicios y cancelan algunos de ellos rápidamente después de darse un atracón de un programa que les gusta. Anteriormente, eran fuentes de ingresos para las empresas de televisión por cable, pagando paquetes voluminosos cuyo precio aumentaba cada año.

El segundo grupo de ganadores son los creadores de contenido. Se están beneficiando de tantos distribuidores desesperados por el próximo gran éxito. No es de extrañar que el capital privado se haya apoderado de los escenarios de sonido de Hollywood, así como de los negocios de producción.

Los inversionistas de deuda y capital le han dado a Netflix el beneficio de la duda. Ahora los años de dinero fácil del streaming están terminando, tal como lo hicieron los años dorados de Hollywood.