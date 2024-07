Biden condena violencia y llama a los estadounidenses a "bajar la temperatura" tras el tiroteo contra Trump

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los estadounidenses que “bajen la temperatura en nuestra política” tras el intento de asesinato de Donald Trump durante un mitin de campaña el sábado en el oeste de Pensilvania.

“La retórica política de este país se ha vuelto muy acalorada”, dijo Biden en un inusual discurso a la nación desde la Oficina Oval el domingo por la noche. “Es hora de calmarse y todos tenemos la responsabilidad de hacerlo”. “

"El desacuerdo es inevitable en la democracia estadounidense, es parte de la naturaleza humana. La política nunca debe ser un campo de batalla, Dios no lo quiera, un campo de muerte”, añadió.

Los comentarios de Biden representaron el intento más contundente del presidente para tranquilizar a los estadounidenses conmocionados por el descarado acto de violencia política del sábado, cuando un hombre armado hirió a Trump alcanzando al expresidente en la oreja en la localidad de Butler, Pensilvania.

Trump dice que no tiene "miedo" tras sobrevivir a un intento de magnicidio

Trump fue evacuado sano y salvo del evento y el FBI está investigando el incidente como terrorismo interno e intento de asesinato.

El discurso televisivo en horario de máxima audiencia del domingo por la noche también ofreció a Biden, de 81 años, una oportunidad de proyectar un liderazgo firme en medio de la agitación dentro de su partido demócrata y las dudas sobre su idoneidad para librar una campaña de reelección contra Trump y gobernar durante otros cuatro años.

Trump ha obtenido una ventaja de 1,9 puntos porcentuales en las encuestas nacionales desde el desastroso desempeño de Biden en un debate el mes pasado. Trump lidera la mayoría de las encuestas en los estados clave y los mercados de predicciones muestran que el expresidente es cada vez más favorito para ganar en noviembre.

Estados Unidos mira fijamente al abismo

Después de pasar la noche en su club de golf de Nueva Jersey, Trump viajó el domingo a Wisconsin antes de la Convención Nacional Republicana, que comenzará el lunes y donde el partido lo nominará formalmente para presidente.

En su primera entrevista desde el ataque, Trump dijo que había revisado su discurso en la convención para centrarse en la unidad nacional. El discurso inaugural era “una oportunidad para unir al país”, dijo Trump al Washington Examiner el domingo. “Me dieron esa oportunidad”.

En las imágenes que dieron la vuelta al mundo el sábado, Trump se agachó y fue rodeado por agentes del Servicio Secreto. Luego se puso de pie, con el rostro manchado de sangre, y levantó el puño desafiante antes de ser llevado rápidamente fuera del escenario hacia su caravana.

Trump dijo que hizo un gesto a la multitud después de los disparos para indicar que estaba bien "y que Estados Unidos sigue adelante, avanzamos, somos fuertes". Una persona que asistía a la manifestación murió en el tiroteo, junto con el pistolero, a quien el FBI identificó más tarde como Thomas Crooks , de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania, a unas 40 millas de donde tuvo lugar la manifestación.

Crooks, que estaba en el techo de un edificio cerca del lugar al aire libre donde Trump hablaba, fue asesinado por agentes del Servicio Secreto en la escena.

“Aún no sabemos el motivo del tirador. No conocemos sus opiniones ni afiliaciones. No sabemos si recibió ayuda o apoyo o si se comunicó con alguien más”, dijo Biden, quien regresó apresuradamente a la Casa Blanca desde Delaware el sábado después del ataque.

Según la policía, uno de los asistentes a la manifestación, Corey Comperatore, un ex jefe de bomberos de 50 años, murió y otros dos resultaron heridos. Ambas personas se encontraban estables el domingo.

La campaña de Biden dijo que retiraría sus anuncios de televisión tras el intento de asesinato, pero el presidente estadounidense no suspendió sus actividades de reelección. El lunes, grabará una entrevista con la NBC antes de volar a Las Vegas, Nevada, un estado clave.

“Esta semana viajaré para defender nuestra trayectoria y mi visión del país”, dijo Biden. “Seguiré defendiendo firmemente nuestra democracia, nuestra constitución y el estado de derecho y pediré que se tomen medidas en las urnas”.

El ataque en Pensilvania también ha silenciado, al menos temporalmente, los crecientes llamados de los legisladores demócratas para que Biden se haga a un lado y permita que un nuevo candidato desafíe a Trump en las elecciones de noviembre.

Pero el malestar interno sigue latente. Jason Crow, demócrata de Colorado, dijo a CBS el domingo que “a menos que haya un cambio importante, existe un alto riesgo de que perdamos estas elecciones”, después de plantear sus preocupaciones en una llamada con Biden el sábado antes del tiroteo.

"Sabemos cómo luchar y sabemos cómo ganar estas elecciones difíciles. Si analizamos las señales de alerta, la situación actual es muy preocupante para muchos de nosotros", afirmó.