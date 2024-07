El Citi fue el banco favorito para lavar dinero, dicen fiscales en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los narcotraficantes optaron por lavar dinero a través de Citigroup porque creían que el banco era “más favorable”, con controles de fraude menos sólidos, según altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos.

En una acusación revelada la semana pasada, los fiscales estadounidenses detallaron cómo dos residentes de California, que supuestamente trabajaron con el famoso cartel de Sinaloa, depositaron decenas de miles de dólares en cajeros automáticos de Citi.

En al menos tres ocasiones distintas en enero de 2021, supuestamente introdujeron un total de casi US$ 36.000 en efectivo ilícito en las máquinas, unos pocos cientos de dólares a la vez, esperando sólo uno o dos minutos entre cada transacción.

Al dividir la suma en docenas de depósitos más pequeños, afirman los fiscales, se mantuvieron por debajo del umbral de US$ 10.000 en el que los bancos deben informar las transacciones en efectivo al Tesoro de Estados Unidos.

Funcionarios de la DEA dijeron al Financial Times que el dúo, supuestamente parte de una vasta red criminal que limpió al menos US$ 50 millones en ganancias de fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos, investigó varios bancos antes de elegir a Citi.

Un alto funcionario dijo: "Hay bancos que prestan menos atención que otros".

Un segundo alto funcionario de la DEA dijo: “Nombraré uno (banco). Hubo dos casos en los que en esta investigación tuvimos mensajeros de dinero que hicieron 24 depósitos consecutivos por un total de US$ 16.000 en un cajero automático de Citibank. . . Hubo 15 depósitos consecutivos por un total de US$20.000 también en un cajero automático de Citibank. . . Descubren los lugares que les resultan más favorables”.

Si bien no había requisitos de presentación de informes para las transacciones individuales, el patrón de los depósitos debería haber despertado sospechas, dijo el funcionario de la DEA.

Los dos hombres, Guillermo Zambrano y Luis Belandria-Contreras, "definitivamente estaban tratando de mantener (los depósitos) por debajo del umbral para no enviar ninguna señal de alerta, pero me imagino que 24 depósitos consecutivos por el mismo persona, por un total de US$16.000, se activaría algún tipo de alerta”, añadió el alto funcionario.

Un abogado de Belandria-Contreras no respondió a una solicitud de comentarios. Un abogado de Zambrano, John Targowski, dijo que su cliente participó en los presuntos actos sólo porque estaba endeudado y amenazado con ser secuestrado por un miembro del cártel, y que tenía la intención de "presentar una defensa bajo coacción". Ambos se han declarado inocentes.

"Políticas sólidas"

Citi se negó a comentar sobre el caso específico, citando requisitos de secreto en torno a los informes de transacciones. El banco dijo que tenía "políticas sólidas contra el lavado de dinero", y agregó: "Cuando encontramos evidencia de tal actividad, notificamos a las autoridades según sea necesario y cooperamos plenamente con cualquier investigación a través de los procesos legales apropiados".

La acusación también detalla cómo otro acusado, Jiayong Yu, supuestamente depositó un cheque de caja en un cajero automático de JPMorgan Chase y “aproximadamente US$ 100.000 en moneda estadounidense en una ventanilla de Chase Bank” el año pasado. No hubo ninguna sugerencia de que Chase no haya marcado la transacción. Chase se negó a hacer comentarios. Yu se declaró inocente de los cargos relacionados. Su abogado no respondió a una solicitud de comentarios.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han advertido durante años que los narcotraficantes mexicanos y sus cómplices chinos se han vuelto cada vez más hábiles en el lavado de dinero a través del sistema bancario legítimo.

"Estamos viendo un enorme aumento en el dinero, el efectivo se deposita en bancos y luego se transfiere a donde sea", dijo el primer alto funcionario de la DEA. Agregaron que cada mes se enviaban decenas de miles de dólares a China a través de instituciones de transferencia de dinero en Flushing, Nueva York.

En 2012, el Departamento de Justicia multó a HSBC con US$ 1.900 millones por no prevenir el lavado de dinero por parte de los cárteles en México, después de que una investigación descubriera que cientos de miles de dólares se depositaban en el banco cada día a través de los cajeros de las sucursales de HSBC México.

Los fiscales dijeron que los narcotraficantes incluso “diseñaron cajas con formas especiales que se ajustaban a las dimensiones precisas de las ventanillas de los cajeros”.

Desde entonces, los esquemas de lavado de dinero se han vuelto mucho más sofisticados, a través de un acuerdo mutuamente beneficioso con ciudadanos chinos en Estados Unidos que utilizan aplicaciones cifradas, criptomonedas y transacciones espejo en bancos clandestinos chinos para ocultar sus huellas.

“Los cárteles están desesperados por conseguir que el dinero obtenido con la venta de drogas en Estados Unidos regrese a México”, dijo el mes pasado Martín Estrada, fiscal federal para el Distrito Central de California.

“Los grupos chinos de lavado de dinero, por otro lado, se dedican a ayudar a los ciudadanos chinos ricos a obtener efectivo en este país y así eludir los controles de exportación en China sobre el movimiento de efectivo”. Gracias a la explosión del tráfico de fentanilo, esto se traduce en “suministros de efectivo prácticamente ilimitados”, añadió Estrada.

El seguimiento de dichas transacciones ha sido difícil para las autoridades. "El crecimiento y la expansión de esto", dijo el primer alto funcionario de la DEA, "ha ido más allá de lo que las fuerzas del orden rastrean y monitorean".