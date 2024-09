Ataques israelíes matan a más de 180 personas en Líbano, según autoridad de salud

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Aviones de combate israelíes llevaron a cabo cientos de ataques en el Líbano el lunes, y el Ministerio de Salud libanés dijo que al menos 182 personas murieron en la ronda de bombardeos más intensa desde el inicio del conflicto el año pasado.

El ejército de Israel dijo que había atacado unos 300 objetivos de Hezbolá el lunes y que continuaría atacando sitios donde creía que el grupo militante estaba almacenando armas, advirtiendo a los civiles que evacuaran.

El Ministerio de Salud del Líbano dijo que entre los muertos había mujeres, niños y médicos, y que al menos 727 personas resultaron heridas. Las carreteras del sur del Líbano estaban repletas de automóviles mientras los civiles huían hacia el norte, hacia Beirut, mientras el país se recuperaba del día más mortífero de los combates hasta el momento.

Los ataques, que provocaron torres de humo y fuego que se elevaron sobre las colinas del sur del Líbano y en el valle de Bekaa, siguieron a las advertencias de Estados Unidos a Israel contra la adopción de medidas que pudieran resultar en una guerra total con el grupo militante libanés.

Los residentes de Beirut dijeron al Financial Times que recibieron llamadas de advertencia en sus teléfonos fijos del ejército israelí ordenando a los habitantes de las aldeas en el sur del Líbano donde se encuentra Hezbolá que se fueran.

"Aconsejamos a los civiles de las aldeas libanesas ubicadas dentro y junto a edificios y áreas utilizadas por Hezbolá con fines militares, como las utilizadas para almacenar armas, que se aparten inmediatamente del peligro", dijo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, en un comunicado. sesión informativa el lunes por la mañana.

Más tarde, Hagari emitió una advertencia a los civiles que viven en el valle de Bekaa, diciendo que el ejército estaba ampliando la campaña de bombardeos a objetivos de Hezbollá allí. Las FDI dijeron que los residentes de la zona tenían dos horas para abandonar cualquier edificio que almacenara armas de Hezbollah y aconsejaron alejarse al menos 1 kilómetro de distancia.

En respuesta a los ataques de las FDI, Hezbolá dijo que había disparado docenas de misiles contra múltiples objetivos en el norte de Israel, incluido un sitio propiedad de la compañía de defensa Rafael al norte de Haifa.

Las sirenas sonaron varias veces en el norte de Israel, pero el lanzamiento de cohetes de Hezbollah fue más silencioso que la noche anterior, cuando el grupo militante lanzó unos 150 cohetes contra Israel y alcanzaron los suburbios de Haifa. Un ataque el lunes alcanzó una casa privada en la aldea de Givat Avni en Galilea, informaron los medios israelíes.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo a los ciudadanos que se preparen para una respuesta más intensa. "Estamos profundizando nuestros ataques en el Líbano, la secuencia de operaciones continúa", afirmó. "Por delante tenemos días en los que el público tendrá que mostrar compostura y disciplina".

Amenaza de inminente guerra terrestre

La escalada ha avivado los temores de que una guerra terrestre en toda regla pueda ser inminente. Las redadas del lunes son el ataque más agresivo en el Líbano desde que el grupo militante respaldado por Irán lanzó cohetes contra Israel el día después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 contra el Estado judío.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una incursión terrestre israelí en el sur del Líbano, Hagari dijo que Israel continuaría “haciendo lo que sea necesario” para evitar que Hezbolá pueda atacar el norte de Israel y permitir que los residentes locales regresen a sus hogares.

Estados Unidos advirtió el domingo a Israel que no intensificara los combates en el norte. “Se lo decimos directamente a nuestros homólogos israelíes”. . . No creemos que intensificar este conflicto militar sea lo mejor para ellos”, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al programa This Week de ABC.

El ministro de Información del Líbano, Ziad al-Makary, dijo en las redes sociales que un gran número de residentes en Beirut y otras áreas recibieron mensajes telefónicos “aleatorios” a través de sus líneas fijas diciéndoles que evacuaran sus ubicaciones.

Su oficina en Beirut recibió una de las llamadas, que, según dijo, formaban parte de la política de “guerra psicológica” de Israel, y añadió que “el trabajo en el Ministerio de Información continúa como de costumbre”.

La empresa libanesa de telecomunicaciones Ogero dijo que detectó más de 80.000 llamadas automáticas en su red aconsejando a la gente que evacuara las zonas del sur, dijo el lunes a Reuters el director de la empresa, Imad Kreidieh.

El ministro de Cultura del Líbano también recibió una llamada con un extraño acento árabe advirtiéndole que abandonara la oficina inmediatamente porque era un objetivo, informaron las noticias estatales libanesas.

Vídeos en los medios libaneses mostraban explosiones sacudiendo aldeas en el valle de Bekaa y a paramédicos y residentes abriéndose paso entre los escombros frente a un edificio demolido en un ataque aéreo.

Las huelgas provocaron escenas caóticas en todo el país. Las escuelas cerraron en las regiones del sur del Líbano y de Bekaa, así como en los suburbios del sur de Beirut.

El Ministerio de Salud pidió a todos los hospitales del sur y el este del país que suspendieran las cirugías no urgentes para dejar espacio a los heridos en los ataques israelíes. Los hospitales del norte de Israel también comenzaron a reubicar sus operaciones más al sur, lejos de los combates.

El primer ministro libanés, Najib Mikati, dijo durante una reunión de gabinete que los ataques israelíes eran una “guerra de exterminio”. Citando al secretario general de la ONU, António Guterres, quien advirtió el domingo que el sur del Líbano podría convertirse en “otra Gaza”, Mikati pidió a la comunidad internacional “presionar a Israel para que ponga fin a su agresión”.

Las hostilidades siguen a las detonaciones masivas de dispositivos de comunicaciones de Hezbollah que mataron a 37 personas e hirieron a más de 3.000 en todo el Líbano, y que el grupo militante atribuyó a Israel. Israel no ha confirmado ni negado directamente su responsabilidad.