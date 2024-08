Martina Weil al repechaje de atletismo en París 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Martina Weil logró el cuarto lugar en los 400m planos de la serie 3 de atletismo, que se disputó este lunes en París.

Con un marcador de 51,15 segundos, la chilena estuvo muy cerca de ir directo a las semifinales, pero no lo logró y deberá disputar el repechaje, el martes 6 de agosto a partir de las 5:20 am.

“En ningún minuto estuve pensando en lo que realmente tenía que pensar, que es tener la cabeza en blanco. No fue una mala carrera, es el segundo mejor tiempo que corrí esta temporada, no me sentí mal, pero sé que puedo mucho más”, dijo la velocista al culminar la carrera.

Las clasificadas de la competencia fueron la británica Amber Anning con 49,68,la neerlandesa Lieke Klaver con 49,96 segundos y la mexicana Paola Morán, quien finalizó con 51,4 segundos.