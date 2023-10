MBI desiste de querella contra Álvaro Saieh y ejecutivos de Corpgroup

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Mediante un escrito presentado ante el 4°Juzgado de Garantía de Santiago, los abogados Carlos Cortés y Sergio Rodríguez, en representación de MBI Servicios Financieros, anunciaron que su representada se desistirá de las querellas presentadas en contra del empresario Álvaro Saieh y otros directivos de CorpGroup Banking.

Lo anterior, luego que la Jueza de la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware, Estados Unidos, Kate Stickles, dispuso que MBI Servicios Financieros debía desistirse en Chile de la querella criminal presentada, y que, como sanción, debía pagar las costas en Estados Unidos del referido incidente o moción.

En el escrito, los abogados de MBI solicitaron al Tribunal fijar una audiencia para formalizar el desistimiento de la querella, pero éste negó lugar a la realización de dicho acto ya que se pueden presentar por escrito.

El Tribunal agregó que “en cuanto a la solicitud de audiencia para los efectos indicados en las letras b y c de su presentación, no ha lugar por improcedente, además de no haberse acompañado la sentencia y/o resolución emanada de un tribunal extranjero, previamente tramitada en el procedimiento correspondiente para su validez en Chile.

La resolución de la Corte de Delaware, dictada el 17 de octubre, otorgó un plazo de 14 días (que venció hoy 31 de octubre) a MBI para desistirse de la querella, bajo apercibimiento de aplicar nuevas sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento.