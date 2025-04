Clark defiende precio de OPA por Azul Azul: “Es en efectivo y al contado y supone un premio respecto del valor libro”

El presidente de la concesionaria de la "U” apuntó que el valor bursátil de la acción es un 30% más alto que el de su oferta, lo que no sería representativo ante su poca actividad en bolsa.

Tras ser oficialmente lanzada el pasado viernes, la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Michael Clark por el 100% de Azul Azul, la concesionaria del equipo de fútbol Universidad de Chile, avanza con sus primeras formalidades.

Recientemente, a través de una comunicación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Clark, en su calidad de presidente de la sociedad, publicó su opinión como director sobre la operación.

En el documento, defendió el precio ofertado a los accionistas en la OPA, el que se posiciona cerca de un 30% menos que el valor bursátil de los papeles de Azul Azul en la Bolsa de Santiago.

Evento de liquidez y valoración

“Tras un análisis detallado de los términos de la oferta, considero que la misma puede entenderse como conveniente para los accionistas de Azul Azul, en atención a que sus términos y condiciones son favorables para sus intereses y redunda en favor de ellos”, apuntó Clark.

Argumentó que la operación “es beneficiosa toda vez que el precio de $ 388, ofrecido por cada acción de la serie B de la sociedad, es pagadero en efectivo y al contado y supone un premio respecto del valor de libro de Azul Azul, tomando como referencia los últimos estados financieros publicados al 31 de diciembre de 2024, de, aproximadamente, un 87,25%”.

“De la misma forma, la oferta presenta un evento de liquidez que la acción de la sociedad no presenta, ya que, si bien la acción se transa en la Bolsa de Santiago y en la Bolsa Electrónica, la acción de Azul Azul no tiene presencia bursátil y presenta montos transados mínimos mensuales”, aseguró.

Asimismo, la OPA “presenta a los actuales accionistas de la sociedad la posibilidad de vender sus paquetes accionarios en una sola transacción", añadió.

“Finalmente, si bien el precio de la oferta de $ 388 es menor al precio bursátil de $ 550 que presenta la acción hoy, difícilmente se puede argumentar que dicho precio es el de mercado, sobre todo para la transacción de volúmenes importantes de acciones, toda vez que el precio bursátil no tiene profundidad de mercado al no tener presencia bursátil y presentar montos transados mensuales promedio muy menores (para no decir casi inexistentes) en los últimos 24 meses”, recalcó.

En tanto, señaló que la operación y sus términos “han sido de público conocimiento desde el mes de enero del presente, por lo que, si alguien pudiese considerar el precio bursátil el precio de mercado o el precio ofrecido en la OPA un precio bajo el valor de mercado o una oportunidad debería esperarse -lógicamente- que existieran ofertas de compra de acciones a un precio mayor a la oferta, cosa que no ha sucedido hasta esta fecha”.

El acuerdo y contrato preparatorio

En el documento, Clark también precisó su relación con la sociedad y la ofertante. Declaró “ser presidente del directorio de Azul Azul y director ejecutivo de la sociedad desde el 30 de septiembre de 2021 y 1 de febrero de 2024, respectivamente”.

Además, precisó que “mi cónyuge y yo somos socios de Inversiones Antumalal Limitada, sociedad que es aportante del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, el que a su vez es propietario del 63,0715% de las acciones Serie B de Azul Azul”.

Por el lado comprador de la OPA, detalló que es “controlador y accionista del 100% de las acciones de la sociedad Bulla SpA”.

Así, sostuvo que, a través de dicha sociedad, “suscribí con el fondo (Tactical Sport) un ‘Acuerdo y Contrato Preparatorio’ para adquirir las acciones serie B de Azul Azul -de las que es titular el fondo- lo que se concretará mediante la OPA” en los términos establecidos en la Ley.