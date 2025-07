Los traders de Citigroup registran una ganancia récord en la tormenta arancelaria de Trump

Los traders de Citigroup Inc. aprovecharon la volatilidad en los mercados provocada por los aranceles para lograr su mejor segundo trimestre en cinco años, con ingresos impulsados por volúmenes récord de operaciones durante el trimestre.

Los ingresos del negocio de trading de renta fija del banco se dispararon un 20%, hasta los US$ 4.300 millones, superando los US$ 3.900 millones previstos por los analistas en una encuesta de Bloomberg. Los operadores de acciones de Citigroup obtuvieron US$ 1.600 millones, también superando las expectativas, gracias a un aumento de los saldos preferenciales a niveles récord durante el período.

La volatilidad se ha apoderado de los mercados de todo el mundo desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una serie de aranceles a socios comerciales de todo el mundo en abril. Estas han sido buenas noticias para las unidades de operaciones de Citigroup y sus rivales en Wall Street, ya que se han beneficiado de un aumento en la actividad de los clientes, aunque han obstaculizado algunos planes para un fuerte repunte en las fusiones.

El martes por la mañana, JPMorgan Chase & Co. también informó de unos ingresos por trading que superaron las estimaciones de los analistas. Los operadores de renta fija de la firma generaron US$ 5.690 millones, un 14% más que en el mismo período del año anterior; el banco atribuyó el aumento a sus equipos de divisas y mercados emergentes, así como a las tasas y las materias primas.

“Estamos mejorando el rendimiento de cada uno de nuestros negocios para ganar participación y generar mayores retornos”, declaró Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup, en un comunicado.

Beneficios por asesoría

Los negociadores de Citigroup, liderados por Vis Raghavan, también registraron un aumento de ingresos mayor al esperado, con comisiones de banca de inversión que aumentaron un 13% con respecto al segundo trimestre del año pasado, superando los mil millones de dólares.

Los economistas siguen de cerca las señales de cómo los consumidores estadounidenses gestionan el impacto de la incertidumbre en torno a los aranceles y la reforma fiscal de Trump.

Citigroup había advertido previamente a los inversores que necesitaría reservar cientos de millones de dólares más que el trimestre pasado para compensar las posibles pérdidas en préstamos. Si bien los costos crediticios en el trimestre aumentaron un 16%, hasta los US$ 2.870 millones, esta cifra fue inferior a los US$ 2.940 millones que anticipaban los analistas.

Hubo otros puntos positivos en el período, en el que los cinco negocios de Citigroup registraron aumentos de ingresos. Para los negocios de servicios, gestión patrimonial y banca personal en EEUU de la firma, este fue su mejor segundo trimestre histórico, con un aumento del 25 % en los ingresos netos totales durante el período, alcanzando los US$ 4.000 millones.

El banco también anunció el desarrollo de una nueva tarjeta de crédito premium llamada Strata Elite. La tarjeta se lanzará en el tercer trimestre y está diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores adinerados, según informó Citigroup en una presentación.