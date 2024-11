Estudio afirma que el 40% de las personas desconoce su situación en Dicom

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una encuesta realizada por la fintech Destácame.cl, concluyó que el 40% de las personas sondeadas desconoce o no tiene clara cuál es su situación financiera reportada a Dicom.

El sondeo fue realizado de manera online a 3.000 personas y entre sus conclusiones se destaca que el 35% de los encuestados sostuvo que las deudas impagas son su principal preocupación; seguido por un 20% que apuntó a la dificultad para ahorrar.

El estudio también concluyó que un 23% de los sondeados logra llegar siempre a fin de mes con dinero, y más del 60% enfrenta dificultades para esto.

La encuesta detalló que, si bien la mayoría de las personas reconoce la importancia de mantenerse informado sobre los productos financieros, el 45% se siente inseguro o no capacitado para tomar decisiones en este mercado.

Renegociar la deuda con acreedores

El estudio también sostiene que el 65% de los encuestados no se contactó con su acreedor para renegociar deudas al día o atrasadas y solo el 30% consideró la consolidación como una opción, mientras que el 50% de ellos no la había pensado o no la conoce.

Según el informe de desempeño de bancos que publica la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en septiembre el indicador de cartera con morosidad de 90 días o más se incrementó a un 2,38 %, una leve alza en relación al mes anterior que aumentó 2,35 %.

“Esta falta de conocimiento refleja una oportunidad para desarrollar estrategias educativas y programas que sensibilicen sobre las ventajas de ordenar las deudas para reducir costos y simplificar el pago, lo que se traduce en una disminución de la carga financiera mensual”, indicó cofundador de Destácame.cl, Augusto Ruiz-Tagle.

En noviembre, la fintech lanzará una iniciativa donde más de 20 instituciones financieras y del retail ofrecerán ofertas para el pago de deudas morosas y vigentes a las personas.