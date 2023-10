Principales bancos reportan caída de hasta 70% en sus ganancias durante el tercer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El tercer trimestre para los cuatro principales bancos privados del país abiertos en bolsa -Santander, Banco de Chile, Bci e Itaú- no fue fácil en términos de resultados, según la información que publicaron al finalizar la semana pasada correspondientres al cierre de septiembre.

Todos los bancos reportaron una caída importante en sus ganancias, retrocediendo más de dos dígitos respecto al año pasado.

¿La razón? A través de un informe, Credicorp Capital explicó que se debió a que “el efecto positivo proveniente de las bajadas de tarifas ha sido superado por la disminución de los ingresos relacionada con la inflación”.

En el desglose de resultados por compañía, Banco de Chile continúa liderando la industria en generación de utilidades. La firma finalizó septiembre con US$ 946,2 millones, lo que se traduce en un 19,3% menos que en 2023. El resultado mensual fue de US$ 90,5 millones, registrando una caída de 28,7% en los últimos 12 meses. A nivel trimestral, la compañía ganó US$ 286,7, siendo un 23,4% menor al año pasado. Los menores números se debieron a la caída en los ingresos netos por intereses.

A pesar de ello, en Credicorp Capital resaltaron que Banco de Chile se mantiene como uno de los bancos con los mejores índices de rentabilidad del sistema, algo que según proyectaron, se mantendrá durante 2024.

Por su parte, Santander no logró cumplir las expectativas. Sus resultados trimestrales estuvieron un 53% por debajo del consenso del mercado. El banco español terminó septiembre con ganancias de US$ 352,3 millones, anotando un retroceso interanual de 54,8%. Durante septiembre, obtuvo utilidades de US$ 27,6 millones. Esta cifra fue 53,2% menor a lo informado en 2023. En el tercer trimestre, los beneficios se ubicaron en US$ 62,4 millones, siendo un retroceso de 69,5% en comparación al año pasado y además fue la menor cifra entre los cuatro principales bancos privados del mercado.

Bajo estos números, en Credicorp Capital manifestaron que el banco dirigido por Román Blanco “refleja el año desafiante” y “aún queda un largo camino por recorrer para recuperar cifras de rentabilidad pre pandemia”. Las malas cifras se deben a menores ingresos netos por intereses y caída en los márgenes.

Los otros puestos

Bci se consolida como el segundo banco con mayores utilidades, relegando a Santander en el tercer puesto. La diferencia entre ambas entidades es de US$ 201,2 millones a septiembre. De esta forma, el banco controlado por la familia Yarur terminó el noveno mes del año con ganancias de US$ 553,5 millones. Respecto a 2022, el banco ha anotado una baja interanual de 20,4%. El resultado mensual estuvo marcado por un retroceso en los últimos 12 meses de 33,7%, llegando a US$ 44,8 millones. Durante el tercer trimestre, las utilidades cedieron un 31,8%, ubicándose en US$ 142,4 millones.

En Credicorp Capital indicaron que “a pesar de las presiones de corto plazo en los resultados, creemos que el precio ofrecido en el aumento de capital es una oportunidad para los inversionistas, pero debe ser considerado una oportunidad de inversión de largo plazo”.

Por su parte, Itaú informó que sus ganancias acumuladas entre enero y septiembre alcanzaron los US$ 310,3 millones, cifra que estuvo un 20,6% más baja respecto al año pasado. El resultado mensual fue el mayor en registro en disminución porcentual, con un descenso de 56,1%, llegando a US$ 19,4 millones. A nivel trimestral, los beneficios fueron de US$ 72 millones, un 42,2% menos que en 2022, pero superaron a Santander.

El desempeño anual de Itaú ha sido impulsado por una disminución en sus ingresos operativos, a pesar de ello, en Credicorp Capital estimaron que los papeles del banco “continúan siendo una oportunidad de largo plazo”.