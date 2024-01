Tras un buen año, JPMorgan Chase le pagó a su CEO Jamie Dimon un sueldo récord en 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

JPMorgan Chase pagó al su CEO, Jamie Dimon, US$ 36 millones para 2023, aproximadamente un 4% más que el año anterior y su mayor remuneración en el banco estadounidense.

El aumento salarial de Dimon, que ha dirigido el banco desde finales de 2005, se produce después de un año en el que el banco registró beneficios récord de casi US$ 50.000 millones y fue significativamente más rentable que sus pares.

“La compensación anual para 2023 refleja la gestión de la empresa por parte del señor Dimon, con crecimiento en todas sus líneas de negocio líderes en el mercado, resultados financieros récord y un balance sólido”, dijo JPMorgan en un documento regulatorio el jueves.

Los US$ 36 millones de salario de Dimon, de 67 años, son superiores a los US$ 34,5 millones de 2022. Incluyen US$ 1,5 millones de salario base y un bono de US$ 34,5 millones, la mayor parte del cual se paga en acciones.

Reajustes salariales de ejecutivos

Los altos ejecutivos de Dimon también recibieron aumentos salariales el año pasado.

El salario del presidente de JPMorgan, Daniel Pinto, aumentó aproximadamente un 5% a US$ 30 millones. Jennifer Piepszak y Marianne Lake, codirectoras del negocio de consumo que se consideran los principales candidatos para algún día reemplazar a Dimon, recibieron pagos de US$ 18,5 millones, un aumento de casi el 6%.

Dimon suele encabezar la lista de los directores ejecutivos mejor pagados de los grandes bancos estadounidenses. Forbes calcula su patrimonio neto en unos US$ 1.900 millones, gran parte del cual está en acciones de JPMorgan.

Durante casi dos décadas, Dimon no vendió ninguna de sus acciones de JPMorgan. Pero el año pasado dijo que planeaba vender una parte de sus acciones, lo que en el momento del anuncio le habría reportado más de US$ 140 millones.

Su salario en JPMorgan ha sido en ocasiones un tema polémico para los accionistas. Hace dos años, los inversores se opusieron a una adjudicación especial única a Dimon cuyo valor se estimaba en unos 50 millones de dólares a lo largo de varios años.

La mayoría de los accionistas terminaron votando en contra del plan de remuneración por primera vez en una votación no vinculante de “decir sobre el pago” en la reunión anual de inversionistas del banco en 2022.